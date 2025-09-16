聽新聞
NBA／灰狼追求前最佳第六人失敗 改簽4年4隊後衛海蘭德
灰狼隊在自由球員市場追求前最佳第六人布格登（Malcolm Brogdon）失利，今天宣布以1年底薪合約留下25歲雙能衛海蘭德（Bones Hyland）。
據《Clutch Points》報導，布格登與尼克隊簽約前，灰狼曾有興趣簽下他，布格登決定加入尼克後，灰狼才決定留下海蘭德。灰狼目前正式球員名單已有14人，距離第二層硬上限還有350萬美元左右的空間。
海蘭德2021年選秀首輪第26順位被金塊隊選中，灰狼總管康納利（Tim Connelly）是當時的金塊總管。海蘭德2023年被交易到快艇隊，去年被交易到老鷹隊後被裁掉，接下來與灰狼簽雙向合約。
上季海蘭德共出賽24場，平均得到6.2分1.3助攻，三分命中率39.0%。海蘭德預計擔任康利（Mike Conley）、迪林漢姆（Rob Dillingham）後的替補控球。
