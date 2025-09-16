快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

NBA／灰狼追求前最佳第六人失敗 改簽4年4隊後衛海蘭德

聯合新聞網／ 綜合報導
海蘭德。 路透
灰狼隊在自由球員市場追求前最佳第六人布格登（Malcolm Brogdon）失利，今天宣布以1年底薪合約留下25歲雙能衛海蘭德（Bones Hyland）。

據《Clutch Points》報導，布格登與尼克隊簽約前，灰狼曾有興趣簽下他，布格登決定加入尼克後，灰狼才決定留下海蘭德。灰狼目前正式球員名單已有14人，距離第二層硬上限還有350萬美元左右的空間。

海蘭德2021年選秀首輪第26順位被金塊隊選中，灰狼總管康納利（Tim Connelly）是當時的金塊總管。海蘭德2023年被交易到快艇隊，去年被交易到老鷹隊後被裁掉，接下來與灰狼簽雙向合約。

上季海蘭德共出賽24場，平均得到6.2分1.3助攻，三分命中率39.0%。海蘭德預計擔任康利（Mike Conley）、迪林漢姆（Rob Dillingham）後的替補控球。

