歐錦賽／罕見包辦兩大賽MVP！浪人施羅德未來挑戰入名人堂

施羅德（Dennis Schroder）在12年NBA生涯中，從未獲得過年度獎項，也未曾入選全明星。然而，他卻逐漸走上了一條通往籃球名人堂的道路。

以NBA角度來看，施羅德並非名人堂熱門人選。根據《Basketball-Reference》的數據，他甚至未進入現役前100位最有機會入選的候選名單。但籃球名人堂與其他美國四大職業聯盟不同，國際賽場上的表現同樣納入評估。

在剛剛結束的歐錦賽中，施羅德率領德國奪下金牌，並且榮膺賽事MVP與最佳陣容。這已是他近年來國際賽榮耀的延續：2023年世界盃率隊奪冠並拿下MVP、2024年巴黎奧運入選最佳五人、2022年歐錦賽率德國拿下第3名同時也入選最佳陣容。

根據《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）的統計，在施羅德之前，整個歷史上僅有6名球員能夠同時擁有世界盃與歐錦賽MVP，他們分別是貝洛夫（Sergei Belov）、達利帕吉奇（Drazen Dalipagic）、彼卓維奇（Drazen Petrovic）、庫科奇（Toni Kukoc）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）與加索（Pau Gasol），而這6人如今全數進入名人堂。

德國男籃奪下歐錦賽冠軍。 路透社

諾維茨基與加索因他們在NBA的非凡成就早已是「鎖定資格」，其他幾位則是靠國際賽表現補足履歷。施羅德或許在NBA的成就難以與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等國際賽球星相提並論，但在FIBA舞台上，他的影響力甚至有過之而無不及。

邦坦普斯先前在歐錦賽淘汰賽階段就曾表態，只要施羅德能夠率領德國拿下冠軍，他就足以入選籃球名人堂。

依名人堂規定，球員在退休滿3年後即可參與評選，只要獲得國際甄選委員會7人中至少5票支持，就能進入名譽委員會，若最終票數達75%以上，便能正式入選。現年32歲的施羅德仍有時間可以好好累積資歷和成就。