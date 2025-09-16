歐錦賽／IG直播被土耳其國旗符號洗板 字母哥怒嗆：拿掉那該死的旗

帶領希臘拿下歐錦賽銅牌的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），終於獲得生涯在國家隊的首枚獎牌，這也讓他直呼人生最偉大的成就，爽度甚至壓過公鹿奪冠。

然而，這份榮耀背後仍帶有些許遺憾。安戴托昆波雖拿到首枚獎牌，但4強賽慘敗給土耳其仍是難以接受的苦澀回憶，很可能也會成為未來難以甩開的標籤。

那場比賽，安戴托昆波僅進帳12分，本屆賽事首度單場得分未達25分，賽後還被森根（Alperen Sengun）直指傳球技術有待加強，兩人也隔空交火了一番。

後續安戴托昆波在Instagram開直播與球迷分享球隊慶祝的場面，但卻因為聊天室中出現大量土耳其國旗符號而瞬間惱火，甚至還情緒失控地回應：「把那些該死的土耳其國旗拿走！」

這突如其來的插曲，似乎又一次凸顯了安戴托昆波對4強賽失利的心有不甘，儘管如此，安戴托昆波這屆賽事仍繳出亮眼表現，場均27.3分、10.6籃板與4.1助攻，最終入選本屆歐錦賽最佳五人陣容。