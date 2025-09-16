NBA／球迷社群提問是否退休 西蒙斯一字回覆撇清謠言

日前傳出婉拒尼克隊邀約後一度心生退意的前明星後衛西蒙斯（Ben Simmons），今天於個人社群上面對是否退役的詢問時，親自否認退役傳聞，據傳包括塞爾蒂克、太陽與國王都表達對西蒙斯加盟的興趣，新賽季有望繼續看到他重返球場。

身為2016年的NBA選秀狀元，西蒙斯過去幾年飽受身心健康問題所苦，包括2022到2024賽季僅出賽57場，上賽季則是代表快艇和籃網隊出賽51場，繳出平均5分、4.7籃板和5.6助攻的數據，以自由球員身分進入市場後至今仍未決定下一步動向。

日前曾傳出尼克曾相西蒙斯提出報價，不過受到薪資上限限制，只能開出最多450萬美元的老將合約，最終也遭到西蒙斯婉拒，更傳出他可能從NBA退休。

不過今天在社群被球迷問到是否已退休時，西蒙斯以簡單「No」作為回應，否認將退休的傳聞，且根據美國媒體報導，西蒙斯目前仍在尋求一份高於老將底薪的合約，希望能繼續留在球場打拚。