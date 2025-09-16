歐錦賽／德國男籃相隔32年再奪冠 球員可獲百萬獎金

德國男籃在2025年歐錦賽登頂後，除了捧回隊史第2座冠軍獎盃，球員也能獲得一些獎金鼓勵。

根據德國媒體報導，本屆奪金的每位德國球員將獲得約3萬歐元（約106萬台幣）的獎金。若最終僅拿銀牌，獎金則為2萬5000歐元；至於銅牌，則為2萬歐元。相同的獎金機制也將適用於明年在德國本土舉辦的世界盃女籃。

這是德國隊史第2面歐錦賽金牌，上一次奪冠已經要追溯至1993年。近年來德國在國際賽場表現相當強勢，2022年歐錦賽獲得第3名，2023年拿下世界盃冠軍，2024年巴黎奧運銅牌戰敗給了塞爾維亞，可惜未能站上頒獎台。

值得一提的是，喬治亞今年在16強賽爆冷淘汰強權法國，隊史首度闖進歐錦賽8強，當時總理就宣佈將頒發給國家隊94.8萬歐元（約3300萬台幣）的獎金，而且只要繼續贏下去，每贏一場都會發同樣獎勵。不過喬治亞在8強賽是敗給了芬蘭。