NBA／幫「斑馬」找幫手 馬刺簽下33歲老將
2月曾加入馬刺隊的畢永柏（Bismack Biyombo），新賽季再度披上馬刺隊戰袍，他以自由球員身份和馬刺簽下一年合約，繼續和法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）並肩作戰。
剛過33歲的畢永柏從2011年投入NBA選秀會開始，已經效力過7支隊伍，包括黃蜂隊、暴龍隊、魔術隊、太陽隊、灰熊隊等隊伍，上季加入馬刺的28場比賽場均上場18.8分鐘，貢獻5.1分、5.6籃板。
馬刺和畢永柏的經紀人達成共識，讓畢永柏在德州展開第15個NBA賽季，擔任溫班亞瑪和柯內特（Luke Kornet）助手。
畢永柏生涯已經出賽過867場，其中377場先發，場均成績是5.1分、5.9籃板和1.3阻攻。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言