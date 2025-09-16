NBA／幫「斑馬」找幫手 馬刺簽下33歲老將

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

2月曾加入馬刺隊的畢永柏（Bismack Biyombo），新賽季再度披上馬刺隊戰袍，他以自由球員身份和馬刺簽下一年合約，繼續和法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）並肩作戰。

剛過33歲的畢永柏從2011年投入NBA選秀會開始，已經效力過7支隊伍，包括黃蜂隊、暴龍隊、魔術隊、太陽隊、灰熊隊等隊伍，上季加入馬刺的28場比賽場均上場18.8分鐘，貢獻5.1分、5.6籃板。

馬刺和畢永柏的經紀人達成共識，讓畢永柏在德州展開第15個NBA賽季，擔任溫班亞瑪和柯內特（Luke Kornet）助手。

畢永柏生涯已經出賽過867場，其中377場先發，場均成績是5.1分、5.9籃板和1.3阻攻。

