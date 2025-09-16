NBA／天賦超越兩位哥哥 歐拉朱旺三兒阿齊茲鎖定4大學名校

NBA傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）三兒子阿齊茲（Aziz Olajuwon）今年代表加拿大參加U19世界盃後，轉學到IMG Academy展開高四賽季，今天也傳出已鎖定包括父親的母校休士頓大學在內的4所名校，希望為未來參加NBA選秀儲備能量。

擁有7名子女的歐拉朱萬，其中兩名年紀最大的兒子今年代表約旦在亞洲盃出賽，並且在8強附加賽時曾與中華隊交手，其中大哥阿卜杜拉（Abdullah Olajuwon）在該場比賽攻下6分、9籃板，弟弟阿卜杜拉赫曼（Abdul-Rahman Olajuwon）則是拿下2分、2籃板。

歐拉朱萬三兒子阿齊茲今年則是代表加拿大在U19世界盃出賽，繳出平均7.6分、2.3籃板、0.6助攻的數據，而身為4星高中生的他也在近日加入IMG Academy，並將11所對他拋出橄欖枝的大學篩選到僅剩4校，其中包括了史丹佛大學、辛辛那提大學、范德堡大學和父親的母校休士頓大學。

阿齊茲身高198公分主打後衛，在同屆小前鋒中排名第21名，優異的防守破壞以及分球能力，進攻端表現獲得肯定，在日前的美國百大高中生訓練營中，更有單場29分的表現，最終在該賽事得分榜擠進前5名，在4兄弟中前景最被看好。