NBA／前兩季只打27場 老鷹送21歲Kobe到籃網

在NBA頭兩個賽季僅出賽27場，老鷹隊決定將21歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）交易到籃網隊換取現金，讓球隊有更多可能。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2023年選秀會第15順位被挑中的布夫金，本季薪資540萬美元，下季薪資690萬美元且是球隊選擇權；交易案讓老鷹得到450萬美元的交易特例，也能讓21歲的布夫金到布魯克林獲得更多機會。

交易後的籃網還有1160萬美元的薪資空間，目前有15位球員有保障合約。

布夫金在NBA的前兩個賽季因受傷、下放到發展聯盟，合計只有27場出賽，場均成績是5.0分、2.0籃板和1.6助攻。不過他今年7月在拉斯維加斯的夏季聯盟表現亮眼，對上熱火隊有單場29分演出，其中17分集中在決勝節；2023到24賽季在發展聯盟，他14場比賽也繳出場均23.6分成績，讓籃網願意給他機會。