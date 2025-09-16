NBA／前兩季只打27場 老鷹送21歲Kobe到籃網

快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布夫金。 路透
在NBA頭兩個賽季僅出賽27場，老鷹隊決定將21歲後衛布夫金（Kobe Bufkin）交易到籃網隊換取現金，讓球隊有更多可能。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2023年選秀會第15順位被挑中的布夫金，本季薪資540萬美元，下季薪資690萬美元且是球隊選擇權；交易案讓老鷹得到450萬美元的交易特例，也能讓21歲的布夫金到布魯克林獲得更多機會。

交易後的籃網還有1160萬美元的薪資空間，目前有15位球員有保障合約。

布夫金在NBA的前兩個賽季因受傷、下放到發展聯盟，合計只有27場出賽，場均成績是5.0分、2.0籃板和1.6助攻。不過他今年7月在拉斯維加斯的夏季聯盟表現亮眼，對上熱火隊有單場29分演出，其中17分集中在決勝節；2023到24賽季在發展聯盟，他14場比賽也繳出場均23.6分成績，讓籃網願意給他機會。

NBA／火箭先發五虎還差一人 高薪教頭：訓練營見真章

季外找來NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）的火箭隊，目前先發已經大致底定，總教練尤多卡（Ime Udoka...

NBA／唐西奇成最偉大國際球員？喬治：還缺兩大重要條件加持

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在2025年歐錦賽上的精彩表現重新點燃了他在NBA的歷史地位，並贏得了76人球星喬治（Paul George）的盛讚，他表示這位年僅26歲的湖人球星有機會超越諾

歐錦賽／德國奪冠關鍵X因子！前湖人悍將獲最佳防守球員

曾效力過湖人隊的德國前鋒邦加（Isaac Bonga）在歐錦賽金牌戰中，攻下隊內最高的20分，不僅幫助球隊最終5分差擊敗土耳其，也在賽後榮登本屆賽會最佳防守球員。 邦加在整個錦標賽中表現出色，在

NBA／尼克近期狂簽3後衛 「板凳奇兵」將另覓新東家

上賽季效力尼克隊的後衛佩恩（Cameron Payne），在今年季後賽中扮演板凳端重要角色的他，與球隊最終佔上睽違25年的東決地板。然而如今卻傳出他將會離開紐約。 據《紐約郵報》邦迪（Stefa

NBA／從球場到紙上影響力不減反增 柯瑞新書上市迅速爆火

勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）的新書《Shot Ready》在本週上市，獲得外界好評不斷，身為作者的柯瑞表示，除了球場上的影響力之外，他希望藉由書本，讓球迷重新審視他的內心世界和成長歷程。

