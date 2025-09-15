NBA／火箭先發五虎還差一人 高薪教頭：訓練營見真章

季外找來超級球星杜蘭特（Kevin Durant）的休士頓火箭，目前先發主力已經大致底定，總教練尤多卡（Ime Udoka）透露，最後一個名額將透過季前訓練營觀察，找出最適合的先發人選。

杜蘭特、森根（Alperen Sengun）、范弗利特（Fred VanVleet）和湯普森（Amen Thompson）是火箭新賽季的先發要角，與火箭高薪續約的尤多卡提到，訓練時將不斷變換陣容，讓不同球員有證明自身的機會。

尤多卡提到，前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）休賽季期間有長足進步，受傷前也擔任大部分時間的先發，「但我們會仔細考慮所有事情，我們感覺今年球隊板凳很深，非常靈活，所以我們可以採取很多不同方式，我想有些可以在訓練營中證明自己。」

兼具身材和投射的史密斯是最有可能的第五位先發人選，上季他先發的39場比賽中場均貢獻11.8分、6.7籃板，之後因手骨折被移出先發名單，位置被湯普森頂替。即使如此，史密斯從板凳出發後表現更亮眼，時間減少下還有13.2分、7.7籃板發揮。

若想有大陣容，尤多卡也可能啟用「水行俠」亞當斯（Steven Adams）來和森根搭配，兩人去年就有過合作經驗；至於芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和格林（Jeff Green）也是可能的先發人選。