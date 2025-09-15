快訊

中職／申皓瑋4月揪「蝦哥」吃飯已看到成長 林哲瑄：他已經不一樣

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄在引退記者會淚崩。記者邱德祥／攝影
富邦悍將隊林哲瑄在引退記者會淚崩。記者邱德祥／攝影

林哲瑄引退消息曝光的那一天，正好是申皓瑋的生日，申皓瑋透過IG留言向這位「外野師傅」表達不捨。林哲瑄今天透露申皓瑋的成長故事，今年4月受傷下二軍前，兩人有一起吃頓飯，當時申皓瑋跟他請教，想要學習幫助球隊的人，林哲瑄在聽到他的提問後，就知道其實他已經成長了。

申皓瑋當天罕見在IG感性發文，向林哲瑄表達感謝，林哲瑄看到後就有與他聯繫，虧他「你是要害我哭幾次」，後續也有留言給他。林哲瑄當場爆料，「他還沒回我簡訊，寫一下，叫他趕快回我簡訊。」

林哲瑄透露，自己4月受傷下二軍前，申皓瑋有找他一起吃飯，「他找我出來，『欸…蝦哥，你要不要一起吃個飯、聊個天』」，看似只是平凡的邀約，但其實是申皓瑋心中有惑。

林哲瑄說：「他說他想學習怎麼幫助球隊的人，他說他不知道當自己打不好時，要怎麼幫助其他人，因為他自己有時也會陷在那個泥淖，這到底要怎麼做？」聽了他的提問，他認為申皓瑋已有成長，「其實每個人方式不一樣，有這個出發點，他已經成長了，我說不用問我怎麼做，你有這個出發點，就已經不一樣了。」

至於是否知道新聞發布正好是申皓瑋生日？他笑說：「真的不知道，我也忘記他的生日了，後來才想到，完了，怎麼那天發佈。」他說這樣也好，「那這樣他就會永遠記得我。」

富邦悍將隊林哲瑄在引退記者會淚崩。記者邱德祥／攝影
富邦悍將隊林哲瑄在引退記者會淚崩。記者邱德祥／攝影

