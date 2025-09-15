NBA／尼克近期狂簽3後衛 「板凳奇兵」將另覓新東家

上賽季效力尼克隊的後衛佩恩（Cameron Payne），在今年季後賽中扮演板凳端重要角色的他，與球隊最終佔上睽違25年的東決地板。然而如今卻傳出他將會離開紐約。

據《紐約郵報》邦迪（Stefan Bondy）的報導稱，上賽季尼克隊的主力輪換後衛佩恩將不會在新賽季重返紐約尼克隊，並準備在其他地方繼續他的職業生涯。而根據另一報導《The Athletic》指出，灰狼隊對這名31歲的後衛有興趣，將他納入替補後衛的候選人。

佩恩上賽季效力尼克隊時，在例行賽的72場比賽中，他場均得到6.9分、2.8次助攻和1.4個籃板，多次在季後賽中扮演重要的板凳奇兵。但近期尼克管理層已簽下包含克拉克森（Jordan Clarkson）、沙米特（Landry Shamet）與波格登（Malcolm Brogdon）多達三名後衛，因此在目前後場人滿為患的情況下，「換東家」對於佩恩來說或許才是最好的決定。

自2015年以首輪秀身份加入聯盟以來，佩恩生涯曾效力過雷霆、公牛、騎士、太陽、公鹿、76人和尼克等7支球隊。

