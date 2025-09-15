快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

歐錦賽／德國奪冠關鍵X因子！前湖人悍將獲最佳防守球員

聯合新聞網／ 綜合報導
德國前鋒邦加。 法新社
德國前鋒邦加。 法新社

曾效力過湖人隊的德國前鋒邦加（Isaac Bonga）在歐錦賽金牌戰中，攻下隊內最高的20分，不僅幫助球隊最終5分差擊敗土耳其，也在賽後榮登本屆賽會最佳防守球員。

邦加在整個錦標賽中表現出色，在對陣歐洲各隊內一些大牌球星時，他展現了精英級別的防守實力，同時他在三分線的火侯也不容小覷，是德國隊能夠一路挺進冠軍賽的功臣之一，在冠軍戰中，他全場砍下20分、5籃板和3助攻，其中三分球4投4中，在他攻守發揮俱佳的影響下，德國最終站上了冠軍寶座，他本人也被評為賽事最佳防守球員。

他招牌的「黏巴達」防守，最好的例證就是在小組賽對芬蘭的比賽中，他讓爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）全場僅得11分，為他在本屆賽事中表現最差的一場。他甚至曾在該場比賽過後說道：「希望他回家後會做關於我的噩夢。我希望他做夢時，夢到的是我。」

現效力歐洲球隊貝爾格萊德遊擊隊（Partizan Mozzart Bet）的邦加，在本屆歐錦賽中平均每場可功下9.9分、4.3個籃板、2.1次助攻、1.4次抄截和0.7次蓋帽。

湖人 德國 歐錦賽 Lauri Markkanen

相關新聞

歐錦賽／德國剋土耳其睽違32年再奪冠 隊長施羅德獲選MVP

德國男籃今天擊敗土耳其，繼1993年之後再奪歐錦賽冠軍，陣中的沙加緬度國王控衛隊長施羅德（Dennis Schroder）獲選本屆賽事最有價值球員（MVP）。

NBA／火箭先發五虎還差一人 高薪教頭：訓練營見真章

季外找來NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）的火箭隊，目前先發已經大致底定，總教練尤多卡（Ime Udoka...

NBA／唐西奇成最偉大國際球員？喬治：還缺兩大重要條件加持

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在2025年歐錦賽上的精彩表現重新點燃了他在NBA的歷史地位，並贏得了76人球星喬治（Paul George）的盛讚，他表示這位年僅26歲的湖人球星有機會超越諾

歐錦賽／德國奪冠關鍵X因子！前湖人悍將獲最佳防守球員

曾效力過湖人隊的德國前鋒邦加（Isaac Bonga）在歐錦賽金牌戰中，攻下隊內最高的20分，不僅幫助球隊最終5分差擊敗土耳其，也在賽後榮登本屆賽會最佳防守球員。 邦加在整個錦標賽中表現出色，在

NBA／尼克近期狂簽3後衛 「板凳奇兵」將另覓新東家

上賽季效力尼克隊的後衛佩恩（Cameron Payne），在今年季後賽中扮演板凳端重要角色的他，與球隊最終佔上睽違25年的東決地板。然而如今卻傳出他將會離開紐約。 據《紐約郵報》邦迪（Stefa

NBA／從球場到紙上影響力不減反增 柯瑞新書上市迅速爆火

勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）的新書《Shot Ready》在本週上市，獲得外界好評不斷，身為作者的柯瑞表示，除了球場上的影響力之外，他希望藉由書本，讓球迷重新審視他的內心世界和成長歷程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。