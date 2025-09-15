歐錦賽／德國奪冠關鍵X因子！前湖人悍將獲最佳防守球員
曾效力過湖人隊的德國前鋒邦加（Isaac Bonga）在歐錦賽金牌戰中，攻下隊內最高的20分，不僅幫助球隊最終5分差擊敗土耳其，也在賽後榮登本屆賽會最佳防守球員。
邦加在整個錦標賽中表現出色，在對陣歐洲各隊內一些大牌球星時，他展現了精英級別的防守實力，同時他在三分線的火侯也不容小覷，是德國隊能夠一路挺進冠軍賽的功臣之一，在冠軍戰中，他全場砍下20分、5籃板和3助攻，其中三分球4投4中，在他攻守發揮俱佳的影響下，德國最終站上了冠軍寶座，他本人也被評為賽事最佳防守球員。
他招牌的「黏巴達」防守，最好的例證就是在小組賽對芬蘭的比賽中，他讓爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）全場僅得11分，為他在本屆賽事中表現最差的一場。他甚至曾在該場比賽過後說道：「希望他回家後會做關於我的噩夢。我希望他做夢時，夢到的是我。」
現效力歐洲球隊貝爾格萊德遊擊隊（Partizan Mozzart Bet）的邦加，在本屆歐錦賽中平均每場可功下9.9分、4.3個籃板、2.1次助攻、1.4次抄截和0.7次蓋帽。
