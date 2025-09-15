歐錦賽／世界盃後再奪MVP 施羅德成隊史第三人

德國隊今天凌晨以88：83力退土耳其隊，暌違32年再登上世界之巔，包辦比賽最後6分的隊長施羅德（Dennis Schroder）獲得MVP肯定，這也是他暨2023年世界盃MVP後的再一座個人獎肯定。

這場冠軍戰比分拉鋸，雙方互換領先15次、11度戰成平手，德國最後取得領先就是施羅德1分15秒的進球；他最後18.7秒再跳投得手，助德國領先到86：83。土耳其當家球星森根（Alperen Sengun）追平外線嘗試失手後，施羅德兩次罰球穩穩命中，讓德國最終笑捧金盃。

施羅德提到，關鍵時刻不怕擔起責任，「每個人自信十足，重要時刻的一擊來自開啟重大篇章的成員。」隊友邦加（Isaac Bonga）攻下德國隊最高的20分、華格納（Franz Wagner）18分、8籃板都是德國9連勝登頂功臣，包辦最後6分的施羅德則是繳出16分和12助攻，雖也有6失誤但瑕不掩瑜。

施羅德本屆賽會平均貢獻20.3分、7.2助攻和3.4籃板，成為1993年韋爾普（Chris Welp），2005年率隊拿下亞軍的諾維茨基（Dirk Nowitzki）後，第3位獲得歐錦賽MVP的德國球員。另外也入選大會最佳五人的他說：「成為世界盃冠軍和歐錦賽冠軍，這是重要時刻。」