快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／世界盃後再奪MVP 施羅德成隊史第三人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
施羅德獲MVP。 歐新社
施羅德獲MVP。 歐新社

德國隊今天凌晨以88：83力退土耳其隊，暌違32年再登上世界之巔，包辦比賽最後6分的隊長施羅德（Dennis Schroder）獲得MVP肯定，這也是他暨2023年世界盃MVP後的再一座個人獎肯定。

這場冠軍戰比分拉鋸，雙方互換領先15次、11度戰成平手，德國最後取得領先就是施羅德1分15秒的進球；他最後18.7秒再跳投得手，助德國領先到86：83。土耳其當家球星森根（Alperen Sengun）追平外線嘗試失手後，施羅德兩次罰球穩穩命中，讓德國最終笑捧金盃。

施羅德提到，關鍵時刻不怕擔起責任，「每個人自信十足，重要時刻的一擊來自開啟重大篇章的成員。」隊友邦加（Isaac Bonga）攻下德國隊最高的20分、華格納（Franz Wagner）18分、8籃板都是德國9連勝登頂功臣，包辦最後6分的施羅德則是繳出16分和12助攻，雖也有6失誤但瑕不掩瑜。

施羅德本屆賽會平均貢獻20.3分、7.2助攻和3.4籃板，成為1993年韋爾普（Chris Welp），2005年率隊拿下亞軍的諾維茨基（Dirk Nowitzki）後，第3位獲得歐錦賽MVP的德國球員。另外也入選大會最佳五人的他說：「成為世界盃冠軍和歐錦賽冠軍，這是重要時刻。」

延伸閱讀

歐錦賽／想成為德國隊的GOAT？施羅德：我只創造自己的傳奇

歐錦賽／德國剋土耳其睽違32年再奪冠 隊長施羅德獲選MVP

歐錦賽／土耳其名帥開嗆必定奪冠 德國隊長施羅德冷靜應對

歐錦賽／勇闖決賽歸功德國隊友！外線出手暴增 施羅德：應該多切籃下

相關新聞

歐錦賽／德國剋土耳其睽違32年再奪冠 隊長施羅德獲選MVP

德國男籃今天擊敗土耳其，繼1993年之後再奪歐錦賽冠軍，陣中的沙加緬度國王控衛隊長施羅德（Dennis Schroder）獲選本屆賽事最有價值球員（MVP）。

歐錦賽／世界盃後再奪MVP 施羅德成隊史第三人

德國隊今天凌晨以88：83力退土耳其隊，暌違32年再登上世界之巔，包辦比賽最後6分的隊長施羅德（Dennis Schro...

歐錦賽／遭森根嘲諷傳球太差！「希臘怪物」回擊：我只用比賽說話

NBA球星、綽號「希臘怪物」的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前曾遭土耳其球員森根（Alperen Sengun）指出傳球技術有待加強。而他在今天接受媒體採訪時，針對此事作回

歐錦賽／想成為德國隊的GOAT？施羅德：我只創造自己的傳奇

稍早結束的歐錦賽金牌戰，德國隊拿下最終的勝利，當家主控施羅德（Dennis Schroder）全場攻下16分、12助攻，在關鍵時刻挺身而出包辦末節最後的6分，毫無懸念地獲選為本屆賽會MVP。而他在賽後

歐錦賽／率希臘奪銅比NBA冠軍還爽 字母哥：人生最偉大的成就

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今在歐錦賽季軍戰中狂砍30分、17籃板的「雙十」數據，幫助球隊以92：89擊敗芬蘭。賽後，安戴托昆波興奮地表示：「我們做到了！

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 德國力壓土耳其勇奪冠軍

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。