NBA／唐西奇成最偉大國際球員？喬治：還缺兩大重要條件加持

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在2025年歐錦賽上的精彩表現重新點燃了他在NBA的歷史地位，並贏得了76人球星喬治（Paul George）的盛讚，他表示這位年僅26歲的湖人球星有機會超越諾維茨基（Dirk Nowitzki）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、帕克（Tony Parker）和約柯奇（Nikola Jokic）等傳奇球員，成為有史以來最偉大的國際球員。

經過長達休賽季的訓練，唐西奇明顯整個人「瘦了一圈」，他也不負眾望在本屆歐錦賽打出耀眼的表現，幫助斯洛維尼亞從原本晉級希望渺茫的處境，一路挺進8強。雖最終未能帶領球隊走得更遠，但本屆賽會繳出場均34.7分、8.6籃板與7.1的他，足以證明他將是偉大國際籃球員的接班人。

World is NOT ready 😱 Luka Doncic absolutely DOMINATED all competition in #EuroBasket 🔥



37.4 PTS | 8.6 REB | 7.1 AST | 2.7 AST | 3.6 3PPG 🤯 pic.twitter.com/EKooBWQ8kG — FIBA Basketball (@FIBA) 2025年9月11日

在喬治的《Podcast P》節目中，喬治不僅稱讚了唐西奇，還將他與一票傳奇人物相提並論，「我們現在談論的是成為最偉大的國際球員。那就是超越史上最佳球員，你懂我的意思嗎？那就是超越諾維茨基、帕克與歐拉朱萬。」喬治說道。

他繼續補充：「唐西奇有機會成為最偉大的國際球員，也有機會成為史上最偉大的球員之一。他的球風與球技比他真實年齡成熟不少。他很強硬，是個麻煩製造者。」

自2018進入NBA以來，唐西奇場均數據為28.2分、8.2個籃板和7.7次助攻，投籃命中率為46.8%。另外，他已5度入選全明星、5度入選年度最佳第一隊，還贏得了2024年聯盟得分王（場均33.9分）。

不過，若要成為一名偉大的球員，唐西奇目前還欠缺年度MVP與總冠軍的加持。顯然他必須在接下來的職業生涯中多著墨這塊，提升自己在聯盟中的「含金量」，才能提升他在國際球員中的歷史地位。

Has Luka cemented himself as the best international hooper? 👀



His #EuroBasket run had us thinking where he ranks all-time pic.twitter.com/tr3yGc09kX — Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) 2025年9月11日