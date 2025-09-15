歐錦賽／遭森根嘲諷傳球太差！「希臘怪物」回擊：我只用比賽說話

NBA球星、綽號「希臘怪物」的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前曾遭土耳其球員森根（Alperen Sengun）指出傳球技術有待加強。而他在今天接受媒體採訪時，針對此事作回應，安戴托昆波強調，他在NBA的12個賽季中已獲得無數的榮譽和獎項。並表示，那些質疑他的人應該去YouTube上看他的影片。

先前在四強賽土耳其擊敗希臘後，森跟就曾透露安戴托昆波的弱點就是「傳球」。他直言：「他不是頂尖的傳球手。他的確非常優秀，但傳球不是他的強項。我們就不斷收縮禁區，切斷他的進攻空間。」

今日，安戴托昆波在贏得2025年歐錦賽銅牌後的記者會上回應了先前批評的言論，他說道：「我是個不太愛說話的人。你知道，我只會用比賽來說話。」

「我即將迎來我在NBA的第13個賽季。我已經贏得了一切榮譽。」他補充。

安戴托昆波接著提到：「這是我唯一沒贏過的東西（指國家隊獎牌），但我今天獲得了。你知道我有一個很棒的家庭，和一些很棒的人，他們每天都很支持我。」除此之外，安戴托昆波還建議那些仍然質疑他的人去YouTube上「看影片」。

他補充：「我不是那種會頂撞教練、球員或那些說我壞話的人的人。」這位連續兩屆NBA最有價值球員說道，「這其實無所謂，因為到最後，你不會記得他們說了什麼。」

最後，安戴托昆波總結道，「你可以去YouTube上看我的視頻，然後回來問我傳球好不好。就是這樣。」

