歐錦賽／率希臘奪銅比NBA冠軍還爽 字母哥：人生最偉大的成就

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今在歐錦賽季軍戰中狂砍30分、17籃板的「雙十」數據，幫助球隊以92：89擊敗芬蘭。賽後，安戴托昆波興奮地表示：「我們做到了！這可能是我作為運動員的最大成就之一。」

雖然芬蘭球星馬卡南（Lauri Markkanen）在本場比賽同樣繳出「雙十」數據（19分、10籃板），但在字母哥的強勢率領下，希臘在本場比賽從未落後，一度領先多達17分。距離比賽結束還剩不到兩分鐘時，芬蘭發起最後反擊，但他們卻錯失了關鍵的罰球機會，最終讓希臘鎖定勝局，以3分差距驚險贏球拿下銅牌。

作為贏球的最大功臣，安戴托昆波賽後表示，這場比賽的勝利是他人生至今為止，最偉大的成就，他曾於2021年幫助公鹿拿下隊史第二座冠軍，也兩度獲選NBA最有價值球員（MVP），但他卻這樣說道：「我知道我贏得了NBA總冠軍，但沒有什麼能比代表你的國家隊，代表1200萬為這支國家隊而生的人們，更令人激動的了。」

本場比賽的勝利不僅對於安戴托昆波來說意義非凡，對於希臘隊而言，更是重新站上歐洲強權的榮耀時刻，自2009年獲得銅牌以來，這是他們獲得的首枚歐洲籃球錦標賽獎牌。希臘作為老牌勁旅，過去曾在歐錦賽中拿下2面金牌、1枚銀牌和3面銅牌。