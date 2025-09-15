歐錦賽／想成為德國隊的GOAT？施羅德：我只創造自己的傳奇

稍早結束的歐錦賽金牌戰，德國隊拿下最終的勝利，當家主控施羅德（Dennis Schroder）全場攻下16分、12助攻，在關鍵時刻挺身而出包辦末節最後的6分，毫無懸念地獲選為本屆賽會MVP。而他在賽後也謙虛表示，退役傳奇球星「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）才是讓德國隊多次取得成功的「大功臣」。

施羅德補充：「諾維茨基為德國國家隊所做的一切，以及他在NBA所做的一切，讓我們能夠加入國家隊並代表我們的國家。」現年47歲的諾維茨基被認為是德國史上最傑出的球員，2023年入選籃球名人堂的他，是家喻戶曉的NBA球星，更是德國籃球的「GOAT」，他曾幫助國家隊取得無數榮耀，像是2005年歐錦賽銀牌與2002年世界盃銅牌，該兩屆賽會他皆獲選為最有價值球員（MVP）。

德國隊傳奇球員諾維茨基。 路透社

有別於傳統大個子只在內線作戰的風格，他以招牌的「金雞獨立」跳投和多元的進攻手段，定義了現代長人該具備的球風和打法。也因此，讓施羅德不禁稱讚道：「諾維茨基改變了所有大個子球員的籃球生涯。」

當被問到是否將追逐「德佬」在德國歷史上的地位時，這位2025年歐洲籃球錦標賽MVP謙虛地表示，他希望創造自己的傳奇，而不是追逐GOAT地位，「說到底，我的名字是丹尼斯·施羅德，我只是丹尼斯·施羅德，這就是我的傳奇。我盡我所能，確保我的隊友們表現出色，讓我們在最高水平的比賽中競爭，贏得金牌。這就是我要做的，其他一切都不重要，」施羅德總結道。

施羅德在本屆歐錦賽中出場8次，場均能得到20.3分、3.4個籃板和7.2次助攻，除MVP外，他一併入選了2025年歐錦賽全明星五人組。而他在總決賽中傳出高達12次助攻，打破先前2022年在歐錦賽冠軍戰中，由西班牙球員布朗（Lorenzo Brown）所創下的11次助攻紀錄。

Dennis Schröder closed out Turkey on straight skill 🤦🏽‍♂️ Such a crafty player since day one. Underrated career.



Did 12 years in the league, started 400 + games, multiple seasons of 15 + PPG and 5 + APG. Torched on the FIBA stage. pic.twitter.com/tXs4tep5wF — Ball Don't Stop (@balldontstop) 2025年9月14日