歐錦賽／土耳其名帥開嗆必定奪冠 德國隊長施羅德冷靜應對

聯合新聞網／ 綜合外電報導
施羅德冷靜以對。 路透社
2025年歐錦賽冠軍戰即將登場，德國與土耳其將要正面交鋒，前者想要闊別32年之後再度登頂，土耳其則是要爭取隊史首冠，雙方都已經超過20年的時間沒有登上最後決戰舞台，不過兩隊在賽前記者會上卻是呈現大相逕庭的態度。

土耳其名帥阿塔曼（Ergin Ataman）火力全開，語出驚人表示：「只要我打進決賽，我就會贏。」他甚至豪語，「等我們奪冠時，我已經準備好揮拳來慶祝了。」

阿塔曼甚至語帶輕鬆，「這種壓力我或許只在第一次打歐洲聯賽決賽時有過。之後每場比賽對我來說都是一樣的，我沒有壓力，這就是一場籃球比賽。」

阿塔曼繼續幽默地說：「來這場記者會之前，我還開玩笑說，我們過去曾在帕納辛奈科斯對奧林匹亞科斯的決賽中感受過那種緊張氛圍，那才是真正的壓力。相比之下，歐錦賽決賽對我們來說就沒那麼可怕，尤其是在雅典那種世仇對決的經歷之後。」

土耳其名帥阿塔曼自信滿滿。 路透社
與此形成對比，德國則展現更冷靜沉著的一面。隊長、現效力國王的施羅德（Dennis Schroder）在被問到對阿塔曼發言的看法時，淡然回應：「我們專注在自己身上。我知道他在採取什麼策略，而且這對他來說確實奏效。」

施羅德接著說：「所以到最後，我只能說做得不錯。但我們還是只會專注於自己，打出競爭力、團結一致，把冠軍獎盃帶回德國。」

本屆賽事，31歲的施羅德持續展現隊長價值，場均繳出20.9分、3.5籃板與6.6助攻，是德國能夠闖進冠軍戰的重要功臣之一。

德國沉穩、土耳其張狂，兩種截然不同的態度，也為冠軍戰增添更多戲劇性。

