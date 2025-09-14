快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

NBA／甫與湖人簽大約！傳唐西奇斥資7.6億購買莎拉波娃豪宅

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星唐西奇。 路透社
湖人球星唐西奇。 路透社

今夏瘦身有成的湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在本屆歐錦賽中大殺四方，雖最終未能擊敗奪冠熱門德國隊，仍幫助斯洛維尼亞挺進四強，這也讓許多球迷特別期待他在湖人完整賽季的表現。不過在這之前，近日有媒體指出，唐西奇已經在洛杉磯曼哈頓海灘以2500萬美元（約7億6千萬台幣左右）的價格購入一棟豪宅。

據《橘郡紀事報》報導，透過相關資料的調閱，證實唐西奇花費達2500萬美元在崑山海灘購買了一套新房。而同一消息來源稱，這棟房子先前為著名網球運動員「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）所持有。

莎拉波娃。 路透社
莎拉波娃。 路透社

這棟三層式豪宅在2015年由客製化方式建成，並設有5間臥室、1個游泳池和1個雙道保齡球館等等。

現年26歲的「歐洲金童」唐西奇，從剛進入聯盟便打出超齡的成熟表現，生涯累計5度入選明星賽與5次入選年度最佳第一隊，更曾於2023-24年賽季幫助獨行俠踏上總冠軍賽舞台，雖未能順利奪下生涯首冠，但他仍舊被視為是下一代聯盟門面的有力人選。

他在今夏與湖人球團達成一筆3年、價值1.65億美元（約50億台幣左右）的合約，在獲得龐大「銀彈」的挹注下，這筆鉅額房產的投資也就顯得不那麼令人意外。

湖人 Luka Doncic Maria Sharapova

相關新聞

NBA／諾維茨基擁抱「旗哥」 獨行俠狀元被點名最受期待

獨行俠隊今年選秀會挑中杜克大學超級新人佛雷格（Cooper Flagg）成「狀元」，開季前他和名人堂球星諾維茨基（Dir...

NBA／甫與湖人簽大約！傳唐西奇斥資7.6億購買莎拉波娃豪宅

今夏瘦身有成的湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在本屆歐錦賽中大殺四方，雖最終未能擊敗奪冠熱門德國隊，仍幫助斯洛維尼亞挺進四強，這也讓許多球迷特別期待他在湖人完整賽季的表現。不過在這之前，近日有

歐錦賽／土耳其名帥開嗆必定奪冠 德國隊長施羅德冷靜應對

2025年歐錦賽冠軍戰即將登場，德國與土耳其將要正面交鋒，前者想要闊別32年之後再度登頂，土耳其則是要爭取隊史首冠，雙方都已經超過20年的時間沒有登上最後決戰舞台，不過兩隊在賽前記者會上卻是呈現大相逕

歐錦賽／火箭森根送勞力士當獎勵 土耳其悍將封鎖字母哥有動力

土耳其在歐錦賽4強戰以94比68大勝希臘，繼2001年之後再度闖進冠軍賽，將與實力強勁的德國競爭最後的王座。公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）整場比賽遭到嚴密防

NBA／都是巧克力惹的禍！昔地板最強助攻王回憶：曾讓我食物中毒

征戰聯盟17年曾拿過助攻王的「地板型」控衛名將米勒（Andre Miller），近日在《All The Smoke Podcast》節目中回顧過往的職業生涯，以及他對巧克力近乎痴狂的熱愛。他更揭露，自

NBA／約柯奇頂替人選深度再加1！金塊簽下場均雙十年輕長人

上賽季在季後賽次輪「搶七」中遺憾止步的金塊，今夏網羅多名即戰力，近期又再傳出補強消息，預計將簽下年輕中鋒布朗（Moses Brown），他上季在G聯盟場均交出「雙十」，有17.9分、15.7籃板。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。