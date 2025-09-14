NBA／甫與湖人簽大約！傳唐西奇斥資7.6億購買莎拉波娃豪宅

今夏瘦身有成的湖人球星唐西奇（Luka Doncic）在本屆歐錦賽中大殺四方，雖最終未能擊敗奪冠熱門德國隊，仍幫助斯洛維尼亞挺進四強，這也讓許多球迷特別期待他在湖人完整賽季的表現。不過在這之前，近日有媒體指出，唐西奇已經在洛杉磯曼哈頓海灘以2500萬美元（約7億6千萬台幣左右）的價格購入一棟豪宅。

據《橘郡紀事報》報導，透過相關資料的調閱，證實唐西奇花費達2500萬美元在崑山海灘購買了一套新房。而同一消息來源稱，這棟房子先前為著名網球運動員「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）所持有。

莎拉波娃。 路透社

這棟三層式豪宅在2015年由客製化方式建成，並設有5間臥室、1個游泳池和1個雙道保齡球館等等。

Luka Doncic bought a $25M mansion in LA 👀 pic.twitter.com/4gQmyYiCVk — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2025年9月13日

現年26歲的「歐洲金童」唐西奇，從剛進入聯盟便打出超齡的成熟表現，生涯累計5度入選明星賽與5次入選年度最佳第一隊，更曾於2023-24年賽季幫助獨行俠踏上總冠軍賽舞台，雖未能順利奪下生涯首冠，但他仍舊被視為是下一代聯盟門面的有力人選。

他在今夏與湖人球團達成一筆3年、價值1.65億美元（約50億台幣左右）的合約，在獲得龐大「銀彈」的挹注下，這筆鉅額房產的投資也就顯得不那麼令人意外。