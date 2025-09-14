歐錦賽／火箭森根送勞力士當獎勵 土耳其悍將封鎖字母哥有動力

快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

聯合新聞網／ 綜合外電報導
森根(左)和奧斯瑪尼(中)合力封阻安戴托昆波。 路透社
森根(左)和奧斯瑪尼(中)合力封阻安戴托昆波。 路透社

土耳其在歐錦賽4強戰以94比68大勝希臘，繼2001年之後再度闖進冠軍賽，將與實力強勁的德國競爭最後的王座。公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）整場比賽遭到嚴密防守，僅拿下12分12籃板5助攻，可說是相當難堪。

最大功臣當屬土耳其中鋒奧斯瑪尼（Ercan Osmani），他效力於土超強權安納托利亞艾菲斯（Anadolu Efes），在比賽中擔任防守安戴托昆波的主要角色。有趣的是，他的國家隊隊友、效力休士頓火箭的全能中鋒森根（Alperen Sengun）賽後透露，自己曾用「額外獎勵」激勵奧斯瑪尼拚防守。

森根笑著說：「我在比賽前承諾奧斯瑪尼，如果能把字母哥壓在20分以下，我就送他一支勞力士。我會兌現承諾，買給他最好的那款。他真的拚盡全力。」森根補充道：「我真的為我的隊友驕傲，能成為這支隊伍的一份子很幸福。我愛這支球隊，我們就像兄弟，我們一同拚出了勝利。」

先前才與火箭簽下5年1億8500萬美元的鉅額合約，森根當然有足夠的財力實現這份「勞力士激勵」。而奧斯瑪尼不僅成功讓安戴托昆波陷入低潮，更以28分、6籃板與2助攻成為全場得分王，展現攻守兼備的價值。

土耳其主帥阿塔曼（Ergin Ataman）賽後也對奧斯瑪尼大加讚賞，甚至打趣向他的母隊總經理塞諾爾（Ismail Senol）致歉：「奧斯瑪尼對字母哥的防守太出色了，我擔心會有許多NBA球隊來挖角。不過他在艾菲斯很快樂，他的表現既聰明又強硬。」

