NBA／從球場到紙上影響力不減反增 柯瑞新書上市迅速爆火

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞的新書《Shot Ready》本週上市。 美聯社
柯瑞的新書《Shot Ready》本週上市。 美聯社

勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）的新書《Shot Ready》在本週上市，獲得外界好評不斷，身為作者的柯瑞表示，除了球場上的影響力之外，他希望藉由書本，讓球迷重新審視他的內心世界和成長歷程。

這本書上市後，在柯瑞的知名度以及球星效應的推波助瀾下，立即引發現象級的效應，亞馬遜很快就將其列入了當前十大暢銷書之列，並在體育書籍排行榜上名列前茅。

「我們希望做一些有形的東西，不僅從運動的角度，也從人生的角度，展現我經歷過的各種高潮和低谷，以及人們在我身上灌輸的東西。」柯瑞在受訪時說道：「這是很有意義的一件事，尤其是當我還在球場上閃耀的聚光燈下打球的時候。對我來說，這不僅有助於我反思，也激勵我繼續前進，並從比賽中獲得一切。」

下賽季將邁入生涯第17個賽季的他，依舊能夠在場上展現恐怖的統治力，上賽季他場均能夠攻下24.5分、6助攻。而生涯11度入選明星賽、手握4枚冠軍戒的他，是球隊能夠順利挺進季後賽次輪的最大功臣，雖然球隊最終遺憾止步，但外界仍相信，只要這位勇士傳奇還在陣中，他們仍能在西區保有一定程度的競爭力。

柯瑞與妻子艾耶莎（左）。 法新社
柯瑞與妻子艾耶莎（左）。 法新社

《Shot Ready》這本書是柯瑞蓬勃發展的商業帝國的最新力作，他與UNDER ARMOUR合作創立了Curry Brand品牌，同時擁有一家多媒體公司，最近還宣布了開餐廳的計劃。此外，他還與妻子艾耶莎（Ayesha Curry）共同創辦了一家非營利組織，主要致力於為有需要的兒童提供餐食和教育機會。顯然，「柯老闆」不僅要在NBA中留名青史，更要開創屬於他自己的商業帝國。

「成功可能並不總是如你所願，但只要我們做好嚴謹的準備和帶著堅定的信念，與當下的緊迫感契合，我們所有人都能成功。」柯瑞寫道：「這就是準備的意義。」

