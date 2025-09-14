WNBA／陳紫柔台裔背景引共鳴 美媒：影響力超越場上數字

美國女子職籃（WNBA）金州女武神6月重新簽下台裔後衛陳紫柔，儘管她例行賽場均上場時間僅10.3分鐘，但她的影響力超越場上表現；美媒指出，她的球衣銷量在WNBA官方商店名列前10，台裔背景引起共鳴。

金州女武神（Golden State Valkyries）已確定成為聯盟史上第一支在首個賽季闖入季後賽的擴編球隊。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在亞裔人口占比超過1/4的舊金山灣區，台裔新秀陳紫柔（Kaitlyn Chen）的代表性格外具有意義。

陳紫柔每次上場，全場便響起震耳欲聾的歡呼聲，這是她獨特的魅力，即便她通常坐在板凳區，仍然是球隊最受喜愛和歡迎的球員之一，球迷深受她的個人特質吸引。

「我想大家看見了她的工作態度」，教練費德（Daisy Feder）評價陳紫柔表示，「她非常謙虛、平易近人，而且對籃球充滿熱情。這樣的特質很容易讓人產生共鳴。」

陳紫柔在4月WNBA選秀會上於第3輪、總順位第30被金州女武神相中，成為首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員，打2場熱身賽後遭釋出，後來球隊又重新簽下她。

舊金山紀事報指出，陳紫柔成為首名被選入WNBA的台裔球員，故事引發強烈共鳴。

陳紫柔中學時期的教練表示，她之所以如此高人氣，是因為觀眾在她身上看到自己的影子：「她不高大，也不具威脅性。她還有點傻氣...讓人感覺自己也可以是她。」

報導也提到，陳紫柔在賽季開始不久，就在美國職棒大聯盟舊金山巨人隊的台灣日擔任開球嘉賓。她的球衣還出現在宣傳素材上，形象更成為金州女武神行銷的核心。當她被球隊釋出時，許多球迷非常憤怒，甚至認為球隊只是利用她的人氣來博取聲量。

不過，陳紫柔遭到釋出後回到洛杉磯持續訓練、耐心等待機會，幾週後再度回到灣區，留在球隊。當被問及此事，她表示：「這太不可思議了，我從沒想過這會發生在我身上...我真的非常、非常感謝灣區對我張開雙臂，也很感動他們是如此地接納我。」

在本季的例行賽中，她平均每場上場時間僅10.3分鐘，為全隊最低，場均得分也只有2分。報導指出，陳紫柔能夠引發關注、甚至成為一股現象，靠的並不是這些數字。

她的另一位中學教練回憶，有一次在夏威夷看到一名穿著陳紫柔球衣的球迷，該名球迷滔滔不絕地分享說：「能夠在場上看到一位台裔美國人……這跟林書豪的故事非常相似。我想大家會對她產生共鳴，而她也帶給大家希望。」

陳紫柔則表示，灣區有很多亞裔美國人，而在職業體壇中，亞裔臉孔並不多，能夠成為年輕亞裔運動員的榜樣是一個很棒的機會。

報導也寫到，WNBA的球迷文化經常是圍繞著特定球員、不僅僅是特定球隊，效力印第安納狂熱（Indiana Fever）的女籃明星克拉克（Caitlin Clark）就是最佳的例子。

現在，無論是在金州女武神主場、或是球隊到客場比賽，幾乎每場賽事都能看到有人穿著陳紫柔的球衣。陳紫柔對此感到受寵若驚，但熟悉她的人並不意外。

教練費德說，陳紫柔總是保持好心情，就算遇上不順的事，也不會將不開心寫在臉上，她對每一天都心懷感激，不管是訓練還是比賽，總是對自己能夠擁有這樣的機會感到振奮，「我想這就是她之所以特別的原因」。