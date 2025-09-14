NBA／約柯奇頂替人選深度再加1！金塊簽下場均雙十年輕長人

快訊

金塊今夏網羅的年輕長人布朗（左）。 美聯社
上賽季在季後賽次輪「搶七」中遺憾止步的金塊，今夏網羅多名即戰力，近期又再傳出補強消息，預計將簽下年輕中鋒布朗（Moses Brown），他上季在G聯盟場均交出「雙十」，有17.9分、15.7籃板。

據《HoopsHype》的史卡托（Michael Scotto）透露，金塊的新成員為G聯盟的年輕好手布朗。現年25歲、畢業自UCLA的他，雖在2019年的選會中落選，生涯也輾轉多支球隊，是位名符其實的浪人，但在本賽季布朗為獨行俠出戰最後4場的比賽中，他交出場均11.8分和7.8籃板的成績單，顯示他在更高層級的賽事中仍有一定程度的貢獻。

布朗優異的臂展與身高，使他具備良好的護框能力。 路透社
至於合約內容的細節，目前仍無法確定。不過，可以肯定的是，布朗擁有218公分的高大身材，且具備保護籃板、跟進吃餅等能力，為金塊板凳中的禁區深度提供保障。

在金塊管理層在簽下瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、強森（Cameron Johnson）、布朗（Bruce Brown）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）等人後，球隊下賽季的陣容深度將上升另一個檔次。

自2019年加入聯盟以來，金塊將是布朗生涯所待的第9支球隊。

