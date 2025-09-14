NBA／都是巧克力惹的禍！昔地板最強助攻王回憶：曾讓我食物中毒

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA名宿米勒（右），生涯效力過9支球隊。 路透社
前NBA名宿米勒（右），生涯效力過9支球隊。 路透社

征戰聯盟17年曾拿過助攻王的「地板型」控衛名將米勒（Andre Miller），近日在《All The Smoke Podcast》節目中回顧過往的職業生涯，以及他對巧克力近乎痴狂的熱愛。他更揭露，自己曾因攝取過多巧克力導致食物中毒，後被送到急診室，「他們讓我睡了大概兩天。」他補充道。

司職控球後衛的米勒，在聯盟中最著稱的就是他的耐戰力高，在他數十年的職業生涯中，他場均可攻下12.6分、6.6助攻，並且曾在2001年獲選最佳新秀一陣，以及在2002年勇奪助攻王的殊榮。然而，這名「鐵人」卻也曾因一些非傷勢因素，導致他缺席了數場比賽，當中的罪魁禍首就是「巧克力」。

他在節目上提到有關巧克力的故事，「夥計，我要給你講個故事。我當時在波特蘭打球，我和我的女人在比賽前一天去參加了一個巧克力展。」米勒接著表示：「會議中心很大，所以那裡有無限量的巧克力。比賽前一天，我就在那裡吃各種巧克力、玩各種遊戲，我都忘了第二天要和誰比賽了。」

米勒更透露，他因為此次事件而出現併發症，並注射了嗎啡，「我當時吃了過量的巧克力。比賽開始後我不得不去急診室。後來他們讓我睡著了，因為他們給我注射了嗎啡。」

最後，米勒總結道：「我當時吃了很多巧克力，夥計。我甚至吃到食物中毒。」或許，這位前NBA名宿若在當年減少一些糖份的攝取，就能在聯盟中爭取更多的榮譽。

