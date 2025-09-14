NBA／諾維茨基擁抱「旗哥」 獨行俠狀元被點名最受期待

獨行俠隊今年選秀會挑中杜克大學超級新人佛雷格（Cooper Flagg）成「狀元」，開季前他和名人堂球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）相見歡，兩人在重訓室碰頭時先互相擁抱再聊起天，頗有世代傳承的味道。

諾維茨基1998年選秀會被當時還叫小牛隊的獨行俠挑中，並在2011年率隊打下總冠軍；佛雷格是今年最受矚目的新秀，能否成為獨行俠再度挑戰金盃的關鍵人物，也成今年賽季話題。

佛雷格加入獨行俠，和明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）、射手湯普森（Klay Thompson）和羅素（D’Angelo Russell）當隊友，成為podcast主持人的前NBA前鋒巴恩斯（Matt Barnes）就曾讚美，佛雷格的努力和能量最為突出，期待看話題新人如何將個人能力展現在NBA賽場。

巴恩斯接受《DLLS Mavs》採訪時表示，個人非常喜歡佛雷格，「我在AAU當我的孩子教練，所以有看到他一個賽季，讓我最印象深刻的是他的活力和努力。」巴恩斯提到，自己在一個需要努力的時代長大，佛雷格在攻守兩端都投入非常大的精神，尤其防守能力讓人興奮。

「他會成為現今NBA中能防守任何位置的人，進攻上，他的運動能力驚人，且不斷提升跳投能力，真的很期待他的未來發展。」巴恩斯說。