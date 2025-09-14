快訊

NBA／打完歐錦賽右手受傷！巫師21歲新星恐趕不上開季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
21歲新星庫里巴利已在紐約完成手術，恐怕趕不上開季出賽。 路透社

巫師隊還沒開季就傳出壞消息，21歲的法國新星庫里巴利（Bilal Coulibaly）右手大拇指指韌帶撕裂，已在紐約完成手術，恐怕趕不上開季出賽。

庫里巴利是打歐錦賽時受傷，法國16強賽爆冷以70：80敗給喬治亞，這場失利中庫里巴利一分未得；他何時受傷球團並沒透露，不過庫里巴利歐錦賽場均只有6.3分，可能帶傷上陣影響表現。

上個NBA賽季，庫里巴利場均有12.3分、5籃板和3.4抄截，是巫師表現最佳的年輕球員之一，不過因腦震盪和腿傷只出賽59場比賽。

庫里巴利是2023年選秀會第一輪第7順位被溜馬隊選中，隨後在三方交易中被送到巫師；菜鳥球季他場均成績是8.4分、4.3籃板，三分球命中率3成5。

加入NBA前，庫里巴利效力法國職籃球隊大都會92，和馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）當隊友；NBA第三個賽季前成傷兵，可能讓從火箭交易來的惠特摩（Cam Whitmore）有更多上場機會，「二年級生」喬治（Kyshawn George）也有機會獲得更多空間。

