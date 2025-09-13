NBA／曾檢舉歐尼爾！庫班點名愛德華罰球慣性踩線 籲裁判該響哨

達拉斯獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）近日在Podcast節目中，公開點名灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards），直言他在罰球時經常踩線卻未被裁判吹判。

「大家可以去看愛德華罰球，他每一次都會在球到籃框前踩過罰球線。每次都是如此。」庫班指出。

Anthony Edwards calmly hits 3 CLUTCH free throws to tie the game 🔥 pic.twitter.com/ARih8uiaN2 — BricksCenter (@BricksCenter) 2024年1月21日

他進一步強調，過去自己也曾向聯盟檢舉名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），最終成功讓裁判開始抓這項動作，迫使歐尼爾調整罰球方式。「我們把歐尼爾的動作送交聯盟後，裁判開始吹判，他也不得不修正罰球。」

庫班更舉例描述一場比賽的爭議情況：「當時我們對上灰狼比分是92比93，比賽最後只剩幾秒。愛德華當時出手罰球，他跨出兩步踩線，球才進籃。我心想，這是裁判最容易判斷的動作，只要看他有沒有踩線，但他們卻拒絕吹哨。」