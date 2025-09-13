快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／曾檢舉歐尼爾！庫班點名愛德華罰球慣性踩線 籲裁判該響哨

聯合新聞網／ 綜合外電報導
庫班點名愛德華罰球慣性違規。 路透社
庫班點名愛德華罰球慣性違規。 路透社

達拉斯獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）近日在Podcast節目中，公開點名灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards），直言他在罰球時經常踩線卻未被裁判吹判。

「大家可以去看愛德華罰球，他每一次都會在球到籃框前踩過罰球線。每次都是如此。」庫班指出。

他進一步強調，過去自己也曾向聯盟檢舉名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），最終成功讓裁判開始抓這項動作，迫使歐尼爾調整罰球方式。「我們把歐尼爾的動作送交聯盟後，裁判開始吹判，他也不得不修正罰球。」

庫班更舉例描述一場比賽的爭議情況：「當時我們對上灰狼比分是92比93，比賽最後只剩幾秒。愛德華當時出手罰球，他跨出兩步踩線，球才進籃。我心想，這是裁判最容易判斷的動作，只要看他有沒有踩線，但他們卻拒絕吹哨。」

相關新聞

NBA／不是勇士！ 前最佳第六人波格登一年約加盟尼克

紐約尼克隊持續補強後場，根據經紀人向《ESPN》透露，前年度最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）與尼克達成一年合約，將為新任總教練（Mike Brown）提供板凳深度與組織能力。

歐錦賽／土耳其全面封鎖策略奏效 森根抓住「字母哥」一大弱點

由名帥阿塔曼（Ergin Ataman）帶領的土耳其，在4強賽以94比68大勝希臘，闖進，這是他們自2001年以來再次晉級冠軍戰。土耳其在這場比賽中可說是完全壓制「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis

NBA／曾檢舉歐尼爾！庫班點名愛德華罰球慣性踩線 籲裁判該響哨

達拉斯獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）近日在Podcast節目中，公開點名灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards），直言他在罰球時經常踩線卻未被裁判吹判。 「大家可以去看愛德

歐錦賽／勇闖決賽歸功德國隊友！外線出手暴增 施羅德：應該多切籃下

奪下2023年世界盃冠軍的德國隊，在歐錦賽4強賽展現強大戰力，以12分之差力壓芬蘭，離隊史睽違32年的冠軍王座只差一步。 今夏以3年4500萬美元合約轉戰沙加緬度國王的德國隊長施羅德（Denni

歐錦賽／德國睽違20年再闖決賽 華格納：當時才4歲什麼都不懂

實力堅強的德國隊在4強賽以98比86擊敗屢爆冷門的芬蘭，讓他們神奇之旅就此止步，這是德國隊史第3度闖進決賽，將是繼1993年與2005年之後再度挑戰歐錦賽冠軍。 上一次德國打進決賽時，領軍人物還

歐錦賽／4強賽攜手華格納飆48分退芬蘭 施羅德：我們不是來拿銀牌

身為今年歐錦賽進攻火力最強大的團隊，德國今天凌晨在4強賽面對首度晉級歐錦賽半決賽的芬蘭，靠著施羅德（Dennis Sch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。