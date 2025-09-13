歐錦賽／勇闖決賽歸功德國隊友！外線出手暴增 施羅德：應該多切籃下

奪下2023年世界盃冠軍的德國隊，在歐錦賽4強賽展現強大戰力，以12分之差力壓芬蘭，離隊史睽違32年的冠軍王座只差一步。

今夏以3年4500萬美元合約轉戰沙加緬度國王的德國隊長施羅德（Dennis Schroder）賽後將勝利歸功於全隊的努力。「我只是盡力確保球隊保持專注，並確保我們能贏球。休息室裡每位球員都清楚自己該做什麼來取得成功，而我們今天正是做到了，這是全隊的勝利。」

談到如何在進攻侵略性與幫助隊友之間取得平衡時，施羅德笑著說：「我現在投了很多三分，其實有時候應該多切入籃下。」隨後他補充：「但最重要的是讓隊友處於能發揮的位置，特別是華格納（Franz Wagner）在比賽前5、6分鐘的表現，以及奧布斯特（Andreas Obst）和其他球員。我只是解讀比賽，努力做出最佳決定。」

這位31歲後衛在4強賽中送出12次助攻，同時在本屆歐錦賽也展現出不同於NBA的進攻方式，更加積極地出手三分。在8場比賽中，施羅德已經嘗試58次三分球，命中其中19球，命中率32.8%，場均7.3次三分出手，甚至接近他的整體兩分球出手次數（63次）。

這與他在NBA的角色截然不同。施羅德在聯盟從未是高產量三分射手，生涯單季最多的一次是2019-20年效力雷霆時，場均5次三分出手。至今在NBA出戰842場比賽，他的三分命中率為34.2%。

隨著德國成功闖進決賽，施羅德的領導與全隊凝聚力，將是他們再度登上歐陸頂峰的關鍵。