歐錦賽／德國睽違20年再闖決賽 華格納：當時才4歲什麼都不懂

實力堅強的德國隊在4強賽以98比86擊敗屢爆冷門的芬蘭，讓他們神奇之旅就此止步，這是德國隊史第3度闖進決賽，將是繼1993年與2005年之後再度挑戰歐錦賽冠軍。

上一次德國打進決賽時，領軍人物還是傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），而現為奧蘭多魔術主力的華格納（Franz Wagner）當時也才只有4歲。

「那時候我根本還不知道籃球是什麼，」現年24歲的華格納笑著回應。對於這一代德國球員來說，這趟旅程象徵多年努力的成果。

華格納表示：「這真的太酷了，過去4年我們非常成功。我們對此責任重大，也感到很驕傲。如果能在周日贏球，對德國籃球會有非常大的意義。」他強調，自2023年奪下世界盃冠軍以來，德國籃球已累積強大動能，而本屆歐錦賽正是延續這股氣勢的最佳舞台。

德國隊本屆歐錦賽早早就被視為奪冠熱門，如今距離睽違32年的歐錦賽冠軍僅有一步之遙，華格納特別提醒隊友要保持專注。「打進決賽意義重大，但這代表我們的工作還沒完成。我不知道那些戰力排名是誰做的，但我們必須專注於自己。」