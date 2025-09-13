快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／德國睽違20年再闖決賽 華格納：當時才4歲什麼都不懂

聯合新聞網／ 綜合外電報導
華格納盼帶領德國重返冠軍榮耀。 路透社
華格納盼帶領德國重返冠軍榮耀。 路透社

實力堅強的德國隊在4強賽以98比86擊敗屢爆冷門的芬蘭，讓他們神奇之旅就此止步，這是德國隊史第3度闖進決賽，將是繼1993年與2005年之後再度挑戰歐錦賽冠軍。

上一次德國打進決賽時，領軍人物還是傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），而現為奧蘭多魔術主力的華格納（Franz Wagner）當時也才只有4歲。

「那時候我根本還不知道籃球是什麼，」現年24歲的華格納笑著回應。對於這一代德國球員來說，這趟旅程象徵多年努力的成果。

華格納表示：「這真的太酷了，過去4年我們非常成功。我們對此責任重大，也感到很驕傲。如果能在周日贏球，對德國籃球會有非常大的意義。」他強調，自2023年奪下世界盃冠軍以來，德國籃球已累積強大動能，而本屆歐錦賽正是延續這股氣勢的最佳舞台。

德國隊本屆歐錦賽早早就被視為奪冠熱門，如今距離睽違32年的歐錦賽冠軍僅有一步之遙，華格納特別提醒隊友要保持專注。「打進決賽意義重大，但這代表我們的工作還沒完成。我不知道那些戰力排名是誰做的，但我們必須專注於自己。」

相關新聞

NBA／不是勇士！ 前最佳第六人波格登一年約加盟尼克

紐約尼克隊持續補強後場，根據經紀人向《ESPN》透露，前年度最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）與尼克達成一年合約，將為新任總教練（Mike Brown）提供板凳深度與組織能力。

歐錦賽／土耳其全面封鎖策略奏效 森根抓住「字母哥」一大弱點

由名帥阿塔曼（Ergin Ataman）帶領的土耳其，在4強賽以94比68大勝希臘，闖進，這是他們自2001年以來再次晉級冠軍戰。土耳其在這場比賽中可說是完全壓制「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis

歐錦賽／德國睽違20年再闖決賽 華格納：當時才4歲什麼都不懂

實力堅強的德國隊在4強賽以98比86擊敗屢爆冷門的芬蘭，讓他們神奇之旅就此止步，這是德國隊史第3度闖進決賽，將是繼1993年與2005年之後再度挑戰歐錦賽冠軍。 上一次德國打進決賽時，領軍人物還

歐錦賽／4強賽攜手華格納飆48分退芬蘭 施羅德：我們不是來拿銀牌

身為今年歐錦賽進攻火力最強大的團隊，德國今天凌晨在4強賽面對首度晉級歐錦賽半決賽的芬蘭，靠著施羅德（Dennis Sch...

歐錦賽／僅讓字母哥拿12分 土耳其大勝希臘26分晉級金牌戰

歐錦賽4強賽在今天凌晨登場，其中第二場比賽由土耳其出戰希臘，土耳其靠著防守成功壓制希臘，包括僅讓希臘一哥安戴托昆波（Gi...

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 德國、土耳其冠軍決戰

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。