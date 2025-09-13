快訊

歐錦賽／土耳其全面封鎖策略奏效 森根抓住「字母哥」一大弱點

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「字母哥」慘遭土耳其封鎖。 新華社
由名帥阿塔曼（Ergin Ataman）帶領的土耳其，在4強賽以94比68大勝希臘，闖進，這是他們自2001年以來再次晉級冠軍戰。土耳其在這場比賽中可說是完全壓制「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的發揮，讓他繳出開賽以來的最難堪表現。

安戴托昆波整場比賽13投6中僅得12分，另外搶下12個籃板，遠低於他在本屆比賽場均29.8分9籃板3.6助攻、投籃命中率70.2%的水準。同時他還在29分鐘內繳出全隊最差的「+/-值」-30。

土耳其當家球星、效力火箭的全能中鋒森根（Alperen Sengun）賽後透露了球隊的防守計畫：「我們就是讓奧斯瑪尼（Ercan Osmani）去對位他，其他人盡量給予協防。奧斯瑪尼今天表現非常出色。當然，安戴托昆波是世界最佳球員之一，但我們團隊合力，確實執行得很好。」

森根更直言，土耳其抓住了安戴托昆波的一大弱點：「他不是頂尖的傳球手。他的確非常優秀，但傳球不是他的強項。我們就不斷收縮禁區，切斷他的進攻空間。」

雖然森根進攻表現並非最佳，全場15投僅中5，但仍拿下15分12籃板6助攻。他表示：「不是每場比賽都要由我來主宰，這一戰是屬於我隊友的。我就是保持侵略性，做好防守，抓住簡單機會得分。我覺得自己完成了工作，這讓我很開心。」

他也提到主帥阿塔曼在賽前給予球隊的鼓舞：「他告訴我們，我們是更好的球隊。他說：『我執教30年，如果我這麼說，那就是對的。』這給了我們信心，於是我們勇敢打出來。」

森根在給予肯定的同時，也不忘讚賞對手希臘：「他們表現並不差，是一支很強的球隊。我們只是更積極、更努力，今晚打得比他們更強硬，也投進了更多球。我們只是今晚表現得更好。」

土耳其在冠軍賽將要面對實力堅強的德國隊，上一次在歐錦賽冠軍戰他們是以69比78輸給還沒解體的南斯拉夫。

至於希臘慘敗之後，則是無緣實現自2005年以來首度挺進歐錦賽決賽的機會。

