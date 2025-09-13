NBA／不是勇士！ 前最佳第六人波格登一年約加盟尼克
紐約尼克隊持續補強後場，根據經紀人向《ESPN》透露，前年度最佳第六人波格登（Malcolm Brogdon）與尼克達成一年合約，將為新任總教練布朗（Mike Brown）提供板凳深度與組織能力。
外傳金州勇士隊原本也把波格登視為潛在補強人選，不過礙於庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判僵局，雙方談判進展有限，最終灣區大軍也無緣簽下波格登。
32歲的波格登即將迎來生涯第10個NBA賽季，而波格登過去3季曾效力於華盛頓巫師、波特蘭拓荒者和波士頓塞爾蒂克隊，在此之前則分別待過密爾瓦基公鹿隊和印第安那溜馬隊。他在2016-17年菜鳥賽季拿下新人王，2022-23年更獲選年度最佳第六人，是聯盟唯二同時獲得這兩項獎項的球員之一，另外一人是前NBA球星米勒（Mike Miller）。
波格登上季效力華盛頓巫師只出賽24場，場均貢獻12.7分3.8籃板4.1助攻，三分命中率下探至生涯新低的29％。不過，在2022至2024年間，他的三分命中率高達43％，在至少出手300次三分球的球員中排名全聯盟第4，投射實力仍不容小覷。
尼克隊近期還以一年短約簽下「美網攝影師」沙米特（Landry Shamet），增加後場輪替深度。
