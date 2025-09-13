歐錦賽／4強賽攜手華格納飆48分退芬蘭 施羅德：我們不是來拿銀牌

身為今年歐錦賽進攻火力最強大的團隊，德國今天凌晨在4強賽面對首度晉級歐錦賽半決賽的芬蘭，靠著施羅德（Dennis Schroder）、華格納（Franz Wagner）攜手攻下48分，最終以98：86擊敗芬蘭，隊史第3度打進到歐錦賽金牌戰。

上屆歐錦賽拿下銅牌的德國，過去曾在1993年與2005年打進到歐錦賽金牌戰，並拿下1金、1銀，而今年德國從預賽階段就展現強大團隊進攻火力，一路過關斬將挺進到4強賽，並碰上隊史首度打進到4強的芬蘭，也是雙方繼小組賽後再度交手。

儘管前一次交手以30分差輸球，但芬蘭開賽就打出高效率進攻一度取得領先，不過德國馬上就回敬一波18：3的攻勢，在第一節還未打完就已經要回領先優勢，並在首節就攻下30分。第二節德國持續將領先優勢擴大到19分，但芬蘭仍未放棄比賽，在易籃後一度追到僅剩4分差距。

末節前段德國則是轉攻為守，在該節前5分鐘僅讓芬蘭拿下2分，還在該節後段連續投進3記三分球拉開差距，最終德國就以12分差晉級到金牌戰，將與土耳其爭奪金牌。

德國今天以施羅德投進4記三分球拿下26分並送出12次助攻表現最佳，華格納則有22分進帳，至於芬蘭則以恩坎胡阿（Olivier Nkamhoua）攻下22分最多，馬卡南（Lauri Markkanen）16分、8籃板。

賽後施羅德表示，德國本屆世錦賽的目標一直都沒有改變，那就是拿下金牌，「我們來這邊不是為了奪得銀牌，現在我們已經奪下銀牌，但這不是我們來這的原因。在更衣室中的每個人都清楚的知道必須做到什麼才能成功，而這也是我們今天所做到的。」