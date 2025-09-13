歐錦賽／僅讓字母哥拿12分 土耳其大勝希臘26分晉級金牌戰

歐錦賽4強賽在今天凌晨登場，其中第二場比賽由土耳其出戰希臘，土耳其靠著防守成功壓制希臘，包括僅讓希臘一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下個人本屆賽事新低的12分，最終就以94：68輕取希臘，繼2001年的黃金世代後，再度闖進到金牌戰。

土耳其今年歐錦賽打出亮眼表現，尤其是火箭全能長人森根（Alperen Sengun）更在日前成為歐錦賽史上拿下大三元最年輕的球員，儘管今天開賽希臘就在防守端針對森根不斷施壓，讓他在首節一分未得，但土耳其其他球員在本場比賽挺身而出，上半場打完就已經取得18分領先。

易籃後土耳其的防守仍是讓希臘難以突破，將領先優勢擴大到20分以上，最終土耳其也在4人得分上雙，其中奧斯曼尼（Ercan Osmani）投進6記三分球拿下全場最高28分，奧斯曼（Cedi Osman）17分，森根雖然手感不佳出手15次僅命中5球，但仍有15分、12籃板、6助攻全能數據，且還在防守端與奧斯曼尼成功限制住安戴托昆波，幫助土耳其重返歐錦賽金牌戰。

反觀希臘今天在進攻端處處受限，全場發生高達22次失誤，創下歐錦賽近30年的4強賽單場新高，其中安戴托昆波全場僅進帳12分，本屆賽事首度單場得分未達25分，全隊以斯洛卡斯（Kostas Sloukas）拿下15分最佳。

對於奧斯曼尼拿下個人在國家隊新高的28分，還投進6記三分球追平歐錦賽4強賽近30年最佳紀錄，攻守俱佳的亮眼表現讓土耳其總教練阿塔曼（Ergin Ataman）開玩笑表示，或許會有NBA球隊開始考慮簽下奧斯曼尼來防守安戴托昆波，「他這場比賽不斷為自己找到空檔，並且在命中了第一顆進球後信心大增，這幫助我們打開了場上的局面。另外，他對於安戴托昆波的防守是非常出色的，或許有NBA球隊將考慮簽下他來防守安戴托昆波。」

而森根也強調，奧斯曼尼就是他們贏球的關鍵，「今晚我們都全心投入在球場之中，不斷拚搏，這對我們來說就是一場戰爭，而奧斯曼尼打得非常好，在攻守兩端都帶領了我們，他的表現真的太棒了。」