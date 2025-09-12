NBA／獨行俠戴維斯視網膜剝離復原不順 傳可能缺席開幕戰

獨行俠隊球星戴維斯（Anthony Davis）休賽季動刀治療視網膜剝離，資深記者史坦（Marc Stein）指出，戴維斯可能缺席例行賽開幕戰。

史坦在節目上提到戴維斯的現況，「據我得到的消息，他還沒回到球場上，現在還不能參與完整訓練。」

史坦補充說，對於戴維斯能否趕上訓練營還是問號，今年開幕戰獨行俠可能不只厄文（Kyrie Irving）缺席，戴維斯也有可能高掛免戰牌。

戴維斯上季被湖人隊交易至獨行俠，整個賽季出賽51場，平均得到24.7分11.6籃板3.5助攻，在長人深度充足的獨行俠，戴維斯擔任他想打的大前鋒。