NBA球員沙米特（Landry Shamet）日前在美國網球公開賽決賽擔任攝影師，今天他確定以1年合約重返尼克隊。

現年28歲的沙米特是一名投射能力不俗的雙能衛，2018年選秀首輪第26順位被76人隊選中，生涯前7季陸續效力76人、快艇、籃網、太陽、巫師和尼克隊，總計三分命中率38.5%。上季在尼克隊出賽50場，平均得到5.7分，三分命中率39.7%。

沙米特日前出現在美網擔任攝影師引發球迷關注，他連兩年擔任未支薪的攝影助理，去年只在首周賽事出現，今年被邀請進入決賽現場。

資深攝影師波特海瑟（Jen Pottheiser）笑稱，沙米特193公分能捕捉到其他攝影師拍不到的角度，「除此之外，他的動態攝影真的非常出色。」

沙米特原本只用手機拍照，還對朋友說，「我才不會用相機，現在誰還用相機啊？用手機就好啦。」

不過沙米特買相機後就徹底愛上，「自從拿起相機後，我想不到有一天會把它放下，就算客場比賽，我也一定會帶著相機，不管是當興趣，隨便拍些喜歡的洗出來掛家裡，還是參與大型活動，它一直都會在。」