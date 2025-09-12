快訊

花蓮洄瀾鐵人三項賽突喊卡 公路單位曝「8月申請路權」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
原訂下月舉辦的2025花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，在賽前1個月臨時宣布取消，公路局今天說明，主辦單位是在8月25日首次申請路權。圖／取自「瘋三鐵」臉書
原訂下月舉辦的2025花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，在賽前1個月臨時宣布取消，公路局今天說明，主辦單位是在8月25日首次申請路權。圖／取自「瘋三鐵」臉書

原訂下月舉辦的2025花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，在賽前1個月因主辦單位未獲得路權，臨時宣布取消惹議。公路局今天說明，經查主辦單位8月25日來申請路權，立即電話告知為國慶假期，車流量大，並在8月29日函復要求調整時間或路線。

洄瀾鐵人三項賽原定10月11日在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區舉行，自行車賽道路線包括省道台9線、台9丙線。公路局東區養護工程分局表示，主辦單位首度申請路權時間為8月25日，因為是國慶日連假，車流量大，是重點疏運時段，為維持交通順暢及確保參加活動人員安全，才請主辦單位調整活動時間或避開省道路線。

東分局表示，活動申請路線還包含台9線木瓜溪橋改建工程施工路段，目前交維改道行駛北上線橋梁，供南下、北上各維持一個快車道及一個機慢車道，考量木瓜溪橋路段是縣內重要交通與觀光動線，改建工程尚未完成前也不宜提供辦理活動。

公路局表示，已再次發函給活動承辦單位、地方政府，再次宣導3天以上連續假日，車流量大，辦理大型活動應避開省道公路等疏運幹道。

洄瀾鐵人三項賽由花蓮縣體育會及民間公司「瘋三鐵」主辦，並由體育會向縣府申請補助經費，活動今年1月就開放報名，約千人報名。也是執行單位的「瘋三鐵」本月9日突然宣布「近期因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦，多方考量下決定取消」，讓選手錯愕，抱怨交通、住宿早已安排，突然取消影響權益，甚至有選手揚言「不再參加在花蓮舉辦的賽事」。

縣府昨表示並非主辦單位，賽事逕自宣布取消，嚴重影響參賽選手權益，縣府已立即取消補助費用，並要求廠商依承諾全額退費。教育處表示，未來對於相關活動申請補助案，會先確認是否已取得場地、道路使用權，也正研議訂定審核機制，評估申請單位以往承辦賽事的評價、信用等，作為是否給予補助的參考。

