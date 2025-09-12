快訊

NBA／首位出櫃球員柯林斯接受腦瘤治療 聯盟與籃網力挺

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導
柯林斯。 美聯社
前美國職籃NBA球員柯林斯（Jason Collins）是首位美國主要職業體育聯盟中公開出櫃的男運動員，他目前正接受腦瘤治療，NBA今天代表他做此聲明。

法新社報導，這項聲明指出，「NBA大使、在聯盟效力13年的老將柯林斯目前正在接受腦瘤治療。他和家人感謝各界的支持與祈禱，並懇請外界給予隱私，讓他們專注於傑森（柯林斯之名）的康復。」

46歲的柯林斯在NBA打了13個賽季，前7季效力於紐澤西籃網隊，並在籃網轉移至布魯克林後結束其職業生涯。他也曾效力老鷹、塞爾蒂克、灰熊、灰狼與巫師隊，生涯735場比賽場均3.6分、3.7籃板。

柯林斯於2014年11月退休。同年2月23日，他為籃網出戰湖人隊，成為第一位公開出櫃後在NBA登場的球員。

籃網在社群媒體X發文力挺柯林斯，表示「向@jasoncollins98及他的家人送上我們的愛與支持。」

NBA也發出支持訊息。自柯林斯退休以來，他一直擔任「NBA關懷行動」（NBA Cares）大使，並持續為體育界LGBTQ+發聲。

