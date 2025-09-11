聽新聞
NBA／聯盟新規「超大號三分不算命中率」柯瑞和約柯奇將受益
許多球員為了命中率數據好看，不願意在比賽時間結束前投超大號三分球，如今聯盟將實施新規，這類超大號三分球不會算進個人命中率。
據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟近日召開會議時拍板定案，未來比賽前3節最後3秒，如果球員從後場發起進攻，距離超過36呎，出手只會計算在團隊出手，而不是個人出手。
最願意出手超大號三分球的球星是勇士隊柯瑞（Stephen Curry），生涯總共出手110次。據SportRadar統計，上季前3節最後3秒出手距離超過36英呎時，命中率只有4%。柯瑞投進4球聯盟最多。
金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）上季也命中3球，如果上季就有這項規定，約柯奇三分命中率將從41.7%提升至44%，整體投籃命中率從57.6%升至58.4%。
