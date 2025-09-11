歐錦賽／喊「Come on」被吹技犯 唐西奇怒噴：這輩子沒遇過
湖人隊斯洛維尼亞巨星唐西奇（Luka Doncic）在歐錦賽8強賽對德國，狂轟39分10籃板7助攻，但仍以91：99輸球，他賽後對裁判非常生氣，受訪時直呼這輩子沒發生過這種事。
「我很生氣，100%生氣。」唐西奇說，「我最後一節本來可以做得更多，但出手太勉強，關鍵時刻應該表現得更好，我沒做出正確的決定，但要向隊友們致敬，我們展現贏球的能力，所有人都拚戰到底盡全力。」
唐西奇聲稱不想把注意力放在裁判身上，但第三節發生的事生涯從未見過，「我不想多說，比賽剛開始2分鐘就因為喊『來吧（Come on）』，被吹第一個技術犯規，不管是哪個球員，8強賽都不該發生這種事。連警告都沒有，老實說我不知道裁判在想什麼。」
唐西奇第三節領到本場第4次犯規後，對裁判比出數錢動作，對此，唐西奇直呼，「第三節一開始就被吹4次犯規，這種情況我這輩子沒發生過。」
斯洛維尼亞主帥塞庫利奇（Aleksander Sekulic）也表達不滿，「我為球員們感到難過，但我不想細說，因為那樣會貶低球員們場上的表現，不只是今天，而是整個錦標賽的努力。」
「我知道我們有一名偉大的超級球星唐西奇，但他身邊的球員，他們的付出一點都不容易，真的非常辛苦。像今天這樣不被尊重，真的很痛，痛的是看到球員們在休息室如此難受。」塞庫利奇說。
