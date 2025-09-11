NBA／ 「最強高中生」砲轟格林打球太髒：你踢了亞當斯「小兄弟」
勇士老將「嘴綠」格林（Draymond Green）以防守聞名，是球隊成為著名王朝的重點功臣，不過他時常因性格火爆在場上與對手發生衝突，有時甚至連隊友也不放過。近日他登上美國當紅直播主賽納特（Kai Cenat）的直播，「台灣最強高中生」Ray就開炮，直言這位明星球員打球很「髒」。
在直播中Ray豪不避諱的對格林說道：「格林，你真的很『髒』，我不開玩笑。」接著他也提到2016年勇士與雷霆西區決賽第3戰的「驚悚」名場面，「你甚至踢了亞當斯（Steven Adams）的『小兄弟』！」
Ray的言論說出部分球迷心聲，也逗笑賽納特與朋友。後續他們更進一步回顧格林過去的爭議時刻，並且看到2022～23賽季他在季後賽對國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）的「大腳踩胸」。對此格林則解釋道：「他（沙波尼斯）一直拉住我的腳，所以我才會這樣。」
