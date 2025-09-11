快訊

NBA／畢斯利涉賭是冤案？聯盟仍調查中

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
聯盟仍持續調查畢斯利涉入的涉賭案。 美聯社
上季以活塞隊球員身分入圍年度第六人的畢斯利（Malik Beasley），涉嫌對比賽和球員數據投注下注，先前已遭聯邦調查局開查，原本的上千萬合約也告吹，NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，聯盟將針對目前是自由球員的畢斯利進行調查。

席佛表示能透露的不多，只能說聯盟正在進行調查，「就我所知，針對畢斯利的聯邦調查仍在進行中，他的案件出現任何線索我們也會處理。」

針對畢斯利的指控是指他2023-24年效力公鹿隊時期，涉嫌對NBA賽事和及球員數據投注下注，美媒6月底就報導畢斯利正遭受聯邦調查，NBA也配合跳達；兩個月後，畢斯利的律師哈尼（Steve Haney）告訴美國《ESPN》，畢斯利並非調查目標，也沒受到聯邦調查的指控，已經有4名前NBA球員在該調查認罪。

畢斯利原本已經和活塞要簽下3年4200萬美元的合約，簽約前爆出聯邦開啟調查的新聞，讓雙方合作破局，不過仍有球隊對畢斯利有興趣，主角近期也在社群表示將在近日最做出決定。

席佛拒絕透露畢斯利在聯盟調查期間是否會有出賽限制，有消息人士指出，調查已進入最後階段。

