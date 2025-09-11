歐錦賽／芬蘭花16年完成4強夢 教頭：過去鮮少人關注籃球

芬蘭男籃昨天在歐錦賽8強賽以93：79輕取喬治亞後，隊史首度打進到4強賽，對於芬蘭男籃從2009年未取得歐錦賽參賽門票到如今首闖4強，芬蘭主帥總教練托維（Lassi Tuovi）就透露，在16年前，芬蘭的籃球還沒獲得太多人關注，所以如今看到芬蘭男籃有如此成績，讓他相當開心。

芬蘭男籃過去在歐錦賽的最佳成績為1967年以地主身份在僅16隊參賽的賽事中拿下第6名，不過隨著歐錦賽規模擴大，歐洲各國實力也逐漸提升，芬蘭從1969年到2009年間僅4度在歐錦賽出賽，其中兩次還是在歐錦賽二級登場，且2009年再一次未取得歐錦賽參賽資格。

不過隨著老教頭德特曼（Henrik Dettmann）推動變革下，芬蘭男籃的進步是有目共睹，2015年他們先是重返16強行列，2017年拿下11名，2022年更是重返8強行列，加上今年隊史首度打進到4強賽，其中包括在16強賽淘汰強敵塞爾維亞，近4屆賽事成績都在逐步提升。

而芬蘭男籃近幾年在球場上的最大改變也來自三個面向，包括節奏、進攻籃板和三分球，34歲的後衛薩林（Sasu Salin）就說：「我們總是在努力保持節奏，我可能是團隊中最慢的那一個，所以我是說我們有一些球員，有能力做好這一點。」

芬蘭球星馬卡南（右）。 美聯社

此外，芬蘭以馬卡南（Lauri Markkanen）為首的鋒線也展現對於衝搶進攻籃板的企圖心，讓他們在本屆賽事中每場比賽能抓下14.6個進攻籃板，僅次於已遭淘汰的法國隊的15.2顆。

共重要的是，芬蘭將這套體系完整的融入在職業聯賽與國家各梯隊中，這也讓年輕新血加入時能夠盡快融入，薩林說：「這些新加入到國家隊的成員，包括之前的馬卡南和穆里寧（Miikka Muurinen），他們對自己的比賽風格、方式，以及對於球隊的表現都沒有因此受限。」

談到球隊首度打進到歐錦賽4強，如今將有機會爭奪獎牌，已經是第六度參賽的薩林則表示，「在錦標賽開始前，大家都說我們要打進到獎牌戰，但作為一位五屆歐錦賽老將，我告訴他們不會那麼容易，在對陣那些偉大的球隊時將是非常艱難，但現在我們也成為其中一員。」