NBA／靠團隊贏過唐西奇 德國後衛：我們配得上這場勝利

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在西班牙、塞爾維亞、法國等奪冠熱門球隊相繼出局後，德國今天凌晨在與斯洛維尼亞的歐錦賽8強賽中，儘管遭到唐西奇（Luka Doncic）全場猛轟39分，但靠著施羅德（Dennis Schroder）、華格納（Franz Wagner）攜手攻下43分，以及末節29：17的反撲攻勢，最終以99：91逆轉斯洛維尼亞，挺進到4強賽。

德國今天首節就遭到斯洛維尼亞單節猛轟32分迎頭痛擊，不過第二節開始他們逐漸提升防守強度，一度拉出13：2的攻勢追到僅剩2分差距，加上第三節結束前席爾瓦（Tristan da Silva）投進壓哨大號三分球，帶動了德國在第四節繼續反撲，最終德國也以8分差距逆轉勝出，連續兩屆歐錦賽挺進到4強。

德國今天以華格納攻下23分、7籃板、4助攻表現最佳，施羅德也有20分、7助攻進帳，團隊共5人得分上雙，至於斯洛維尼亞則以唐西奇攻下39分、10籃板、7助攻表現最佳，個人本屆賽事第5度得分突破30分，可惜仍是無力回天。

對於扳倒斯洛維尼亞與大會得分王唐西奇，德國後衛歐布斯特（Andreas Obst）說：「我很高興並且認為我們配得上這場勝利，對手打得相當聰明並懂得製造犯規，而唐西奇也在不斷吸引防守注意力，還投進很多高難度投籃。儘管我們投丟了一些三分球，但我們並不擔心，我們持續保持自信，最終也攻下近100分，這讓我們感到滿意。」

至於斯洛維尼亞主帥塞庫利奇（Aleksander Sekulic）則表示，儘管球隊輸球，但仍為球員表現感到驕傲，「如果可以我想把12名球員都帶來記者會，並且起立為他們鼓掌，他們今年夏天以及在整個錦標賽中的表現，尤其是面對到那些強敵時，他們幾乎都曾壓制過對手，這意義非凡，很遺憾我們沒有成功，但已經可以昂首離開這座球場。」

唐西奇 歐錦賽

相關新聞

歐錦賽／唐西奇飆39分飲恨 德國擊敗斯洛維尼亞晉4強

德國今天以99比91逆轉擊敗斯洛維尼亞，晉級歐洲籃球錦標賽4強。斯洛維尼亞主將、NBA洛杉磯湖人球星唐西奇攻下全場最高3...

歐錦賽／芬蘭93比79擊退喬治亞 首度闖進4強

芬蘭繼爆冷擊敗塞爾維亞後，今天再以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強

NBA／靠團隊贏過唐西奇 德國後衛：我們配得上這場勝利

在西班牙、塞爾維亞、法國等奪冠熱門球隊相繼出局後，德國今天凌晨在與斯洛維尼亞的歐錦賽8強賽中，儘管遭到唐西奇（Luka ...

NBA／美媒：詹姆斯並未為人民日報撰文 只是受訪而已

中共官媒人民日報8日刊登號稱是美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）的署名文章。但美媒今天引述兩名接...

NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯

葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kell

NBA／傳雷納德當年也提多項誇張要求 遭暴龍球團拒絕

雷納德（Kawhi Leonard）與快艇隊日前被爆料有暗盤交易，聯盟仍在調查中。根據《多倫多星報》記者亞瑟（Bruce Arthur）報導，雷納德當年與暴龍隊談判時也提出類似要求，但被暴龍拒絕。

