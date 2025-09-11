歐錦賽／唐西奇飆39分飲恨 德國擊敗斯洛維尼亞晉4強

德國今天以99比91逆轉擊敗斯洛維尼亞，晉級歐洲籃球錦標賽4強。斯洛維尼亞主將、NBA洛杉磯湖人球星唐西奇攻下全場最高39分，仍無法力挽狂瀾。

歐洲籃球錦標賽（Euro Basket）今天進行8強賽，斯洛維尼亞開賽後就靠著唐西奇（Luka Doncic）遠投近切，在第1節取得32比21領先，德國則依靠NBA沙加緬度國王控衛施洛德（Dennis Schroder）搶分。

到了第2節，斯洛維尼亞一度取得34比21領先優勢，但德國加強防守後，打出一波13比2的攻勢，將比分追至2分差，隨後靠著施洛德攻進2分追平至39比39，然而斯洛維尼亞還是守住優勢，半場結束取得51比45領先。

進入下半場，斯洛維尼亞第3節原本一路領先，但在末段被德國打出一波反攻氣勢，本節結束時僅以74比70取得些微領先。

到了決勝節，德國在後衛洛（Maodo Lo）砍進2分追成74比74平分後，開始扭轉情勢取得領先，斯洛維尼亞雖靠著唐西奇一記三分彈，一度反超前1分，但德國在施洛德與洛接連得分領軍下，終場以99比91氣走斯洛維尼亞。

德國方面以奧蘭多魔術前鋒華格納（Franz Wagner）砍進23分，全隊得分最高，施洛德則繳出20分、外加7助攻。

唐西奇本戰一肩扛起重任，拿下39分、10籃板、7助攻，但斯洛維尼亞不如德國進攻多點開花，除了唐西奇，全隊僅普萊佩里奇（Klemen Prepelic）及赫羅瓦特（Gregor Hrovat）繳出雙位數得分。

德國接著將於12日4強賽對決芬蘭。稍早時，芬蘭才以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強。