快訊

柯文哲的政治豪賭？ 游盈隆曝北檢抗告成功率：也許不在乎是否再被關

PPI意外下降+甲骨文大漲 史指、那指續創歷史新高

歐錦賽／唐西奇飆39分飲恨 德國擊敗斯洛維尼亞晉4強

中央社／ 里加10日綜合外電報導
斯洛維尼亞主將唐西奇。 美聯社
斯洛維尼亞主將唐西奇。 美聯社

德國今天以99比91逆轉擊敗斯洛維尼亞，晉級歐洲籃球錦標賽4強。斯洛維尼亞主將、NBA洛杉磯湖人球星唐西奇攻下全場最高39分，仍無法力挽狂瀾。

歐洲籃球錦標賽（Euro Basket）今天進行8強賽，斯洛維尼亞開賽後就靠著唐西奇（Luka Doncic）遠投近切，在第1節取得32比21領先，德國則依靠NBA沙加緬度國王控衛施洛德（Dennis Schroder）搶分。

到了第2節，斯洛維尼亞一度取得34比21領先優勢，但德國加強防守後，打出一波13比2的攻勢，將比分追至2分差，隨後靠著施洛德攻進2分追平至39比39，然而斯洛維尼亞還是守住優勢，半場結束取得51比45領先。

進入下半場，斯洛維尼亞第3節原本一路領先，但在末段被德國打出一波反攻氣勢，本節結束時僅以74比70取得些微領先。

到了決勝節，德國在後衛洛（Maodo Lo）砍進2分追成74比74平分後，開始扭轉情勢取得領先，斯洛維尼亞雖靠著唐西奇一記三分彈，一度反超前1分，但德國在施洛德與洛接連得分領軍下，終場以99比91氣走斯洛維尼亞。

德國方面以奧蘭多魔術前鋒華格納（Franz Wagner）砍進23分，全隊得分最高，施洛德則繳出20分、外加7助攻。

唐西奇本戰一肩扛起重任，拿下39分、10籃板、7助攻，但斯洛維尼亞不如德國進攻多點開花，除了唐西奇，全隊僅普萊佩里奇（Klemen Prepelic）及赫羅瓦特（Gregor Hrovat）繳出雙位數得分。

德國接著將於12日4強賽對決芬蘭。稍早時，芬蘭才以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強。

唐西奇 華格納

延伸閱讀

歐錦賽／8強迎戰唐西奇 德國前鋒：無法阻止但要限制他

唐西奇歐錦賽開外掛仍非奪冠熱門 湖人一則以喜一則以憂

歐錦賽／腿部受傷仍砍42分扳倒義大利 唐西奇：一切都會好起來

歐錦賽／狂轟42分！唐西奇力退義大利 率斯洛維尼亞闖8強

相關新聞

歐錦賽／唐西奇飆39分飲恨 德國擊敗斯洛維尼亞晉4強

德國今天以99比91逆轉擊敗斯洛維尼亞，晉級歐洲籃球錦標賽4強。斯洛維尼亞主將、NBA洛杉磯湖人球星唐西奇攻下全場最高3...

歐錦賽／芬蘭93比79擊退喬治亞 首度闖進4強

芬蘭繼爆冷擊敗塞爾維亞後，今天再以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強

NBA／美媒：詹姆斯並未為人民日報撰文 只是受訪而已

中共官媒人民日報8日刊登號稱是美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）的署名文章。但美媒今天引述兩名接...

NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯

葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kell

NBA／傳雷納德當年也提多項誇張要求 遭暴龍球團拒絕

雷納德（Kawhi Leonard）與快艇隊日前被爆料有暗盤交易，聯盟仍在調查中。根據《多倫多星報》記者亞瑟（Bruce Arthur）報導，雷納德當年與暴龍隊談判時也提出類似要求，但被暴龍拒絕。

NBA／詹姆斯投稿人民日報「舔中」？美媒：內容非本人撰寫

昨天有報導指出，湖人隊詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國大陸官媒「人民日報」發表文章的NBA球員。不過根據《ESPN》和《The Athletic》今天報導，該文章並非詹皇本人撰寫，而是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。