聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／芬蘭93比79擊退喬治亞 首度闖進4強

中央社／ 里加10日綜合外電報導
芬蘭以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強。 歐新社
芬蘭以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強。 歐新社

芬蘭繼爆冷擊敗塞爾維亞後，今天再以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強。

芬蘭先前才在歐洲籃球錦標賽（Euro Basket）16強賽以92比86，爆冷擊敗奪冠熱門塞爾維亞，晉級8強，震驚國際籃壇。作為奪冠熱門的塞爾維亞，則連兩屆在16強賽中失利。

在今天賽事中，芬蘭與喬治亞在開賽後前6分鐘你來我往，但芬蘭在首節末段打出一波攻勢，將比分瞬間從12比12拉開到28比15，首節取得13分領先。

到了第2節，喬治亞一度將比分拉近到只落後9分，但芬蘭延續凌厲攻勢，上半場結束時以57比40，擴大領先優勢。

芬蘭在第3節一度領先20分，以71比62進入第4節。喬治亞在決勝節急起直追，終場前8分鐘左右追到只差8分，但芬蘭最後再拉開差距，終場以93比79擊退喬治亞。

芬蘭陣中以大前鋒揚圖寧（Mikael Jantunen）19分、5籃板表現最佳，他在上半場命中3記三分球，助球隊取得早期領先，他的隊友馬卡南（Lauri Markkanen）也是功臣之一，有17分、6籃板、4阻攻進帳。

芬蘭將於12日4強賽，對決德國或斯洛維尼亞的勝方。

延伸閱讀

甩「猶他監牢」換來猛虎出閘 芬蘭殺神馬卡南火力爆發挑戰歷史

歐錦賽／前一次進4強有特庫魯配歐庫 23歲森根扛起土耳其新招牌

歐錦賽／森根寫最年輕大三元紀錄 率土耳其闖4強對決字母哥

歐錦賽／無解字母哥29分領軍退立陶宛 希臘暌違16年重返4強

相關新聞

NBA／詹姆斯投稿人民日報「舔中」？美媒：內容非本人撰寫

昨天有報導指出，湖人隊詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國大陸官媒「人民日報」發表文章的NBA球員。不過根據《ESPN》和《The Athletic》今天報導，該文章並非詹皇本人撰寫，而是

歐錦賽／芬蘭93比79擊退喬治亞 首度闖進4強

芬蘭繼爆冷擊敗塞爾維亞後，今天再以93比79擊退喬治亞，隊史首度闖進歐洲籃球錦標賽4強

NBA／美媒：詹姆斯並未為人民日報撰文 只是受訪而已

中共官媒人民日報8日刊登號稱是美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）的署名文章。但美媒今天引述兩名接...

NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯

葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kell

NBA／傳雷納德當年也提多項誇張要求 遭暴龍球團拒絕

雷納德（Kawhi Leonard）與快艇隊日前被爆料有暗盤交易，聯盟仍在調查中。根據《多倫多星報》記者亞瑟（Bruce Arthur）報導，雷納德當年與暴龍隊談判時也提出類似要求，但被暴龍拒絕。

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 爆冷頻傳8強就位

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。