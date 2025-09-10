NBA／美媒：詹姆斯並未為人民日報撰文 只是受訪而已

快訊

中央社／ 台北10日電
湖人當家球星詹姆斯。路透
中共官媒人民日報8日刊登號稱是美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）的署名文章。但美媒今天引述兩名接近詹姆斯的消息人士證實，詹姆斯並沒有向人民日報投稿，這只是他上週造訪上海及成都時接受中國媒體採訪的內容。

美國體育新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，詹姆斯為一家中共控制的日報（指人民日報）撰寫文章的消息被披露後，在美國和香港引發了批評。

報導說，儘管這篇文章署名詹姆斯，但2名接近詹姆斯的消息人士證實，詹姆斯並沒有向人民日報投稿，而是在所到訪的2個中國城市（上海及成都）接受媒體集體採訪的內容。

這2名消息人士表示，人民日報這篇「文章」中有關詹姆斯的內容是準確的，但並非任何新聞媒體獨有，也非以散文或評論文章的形式提交給任何人。

據「運動員」3名中文翻譯表示，這篇號稱詹姆斯的署名文章，將詹姆斯稱為「作者」，但也提到詹姆斯是接受人民日報記者的採訪，並由人民日報編輯整理。至於內容的確是詹姆斯在上海和成都期間，在公開集體場合發表的內容，而以中文發表。

人民日報8日在第15版刊登題為「籃球是連接彼此的橋梁」的文章，號稱此文是「美職籃洛杉磯湖人隊隊員勒布朗．詹姆斯的文章」，文末則提到係「人民日報採訪整理，記者王亮」。

在文章中，詹姆斯指「中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表示感謝」；「籃球不僅是一項運動，更是一座連接彼此的橋梁，熱愛在我們心中流淌」；「看到中國有那麼多熱愛籃球的青少年，我希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量，中國的籃球氛圍一直讓人驚喜」。

中共官媒人民日報8日刊登號稱是美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）的署名文章。但美媒今天引述兩名接...

羽球價格大漲 運彩公會捐5千顆給這所國小 他喊話李洋幫忙

羽球價格飛漲，台中市大勇國小羽球隊為此感覺連殺球都不敢殺，影響訓練成效。中華民國運動彩券經銷商公會今特別捐贈價值20萬元...

NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯

葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kell

NBA／傳雷納德當年也提多項誇張要求 遭暴龍球團拒絕

雷納德（Kawhi Leonard）與快艇隊日前被爆料有暗盤交易，聯盟仍在調查中。根據《多倫多星報》記者亞瑟（Bruce Arthur）報導，雷納德當年與暴龍隊談判時也提出類似要求，但被暴龍拒絕。

NBA／詹姆斯投稿人民日報「舔中」？美媒：內容非本人撰寫

昨天有報導指出，湖人隊詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國大陸官媒「人民日報」發表文章的NBA球員。不過根據《ESPN》和《The Athletic》今天報導，該文章並非詹皇本人撰寫，而是

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 爆冷頻傳8強就位

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

