NBA／美媒：詹姆斯並未為人民日報撰文 只是受訪而已

中共官媒人民日報8日刊登號稱是美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）的署名文章。但美媒今天引述兩名接近詹姆斯的消息人士證實，詹姆斯並沒有向人民日報投稿，這只是他上週造訪上海及成都時接受中國媒體採訪的內容。

美國體育新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，詹姆斯為一家中共控制的日報（指人民日報）撰寫文章的消息被披露後，在美國和香港引發了批評。

報導說，儘管這篇文章署名詹姆斯，但2名接近詹姆斯的消息人士證實，詹姆斯並沒有向人民日報投稿，而是在所到訪的2個中國城市（上海及成都）接受媒體集體採訪的內容。

這2名消息人士表示，人民日報這篇「文章」中有關詹姆斯的內容是準確的，但並非任何新聞媒體獨有，也非以散文或評論文章的形式提交給任何人。

據「運動員」3名中文翻譯表示，這篇號稱詹姆斯的署名文章，將詹姆斯稱為「作者」，但也提到詹姆斯是接受人民日報記者的採訪，並由人民日報編輯整理。至於內容的確是詹姆斯在上海和成都期間，在公開集體場合發表的內容，而以中文發表。

人民日報8日在第15版刊登題為「籃球是連接彼此的橋梁」的文章，號稱此文是「美職籃洛杉磯湖人隊隊員勒布朗．詹姆斯的文章」，文末則提到係「人民日報採訪整理，記者王亮」。

在文章中，詹姆斯指「中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表示感謝」；「籃球不僅是一項運動，更是一座連接彼此的橋梁，熱愛在我們心中流淌」；「看到中國有那麼多熱愛籃球的青少年，我希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量，中國的籃球氛圍一直讓人驚喜」。