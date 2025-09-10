快訊

羽球價格大漲 運彩公會捐5千顆給這所國小 他喊話李洋幫忙

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運動彩券經銷商公會今捐贈價值20萬元約5千顆羽毛球給大勇國小，理事長何昱奇（前左二）說，希望藉此拋磚引玉，讓大家共同支持學校的羽球運動。記者黃寅／攝影
羽球價格飛漲，台中市大勇國小羽球隊為此感覺連殺球都不敢殺，影響訓練成效。中華民國運動彩券經銷商公會今特別捐贈價值20萬元約5千顆羽毛球給大勇國小，理事長何昱奇說，希望藉此拋磚引玉，讓大家共同支持學校的羽球運動，以及呼籲羽球出身的新任運動部長李洋能以專案方式協助學校用球的問題。

包括藍綠多位市議員今都出席捐贈儀式，羽球隊的小朋友看到有全新的羽球可以用，都笑得很開心。校長黃志偉說，學校羽球隊成立多年，最近幾年重整旗鼓希望能拿下更多榮譽，但是卻遇上羽球價格飛漲，這些用球平日由家長支持，大家都感覺吃不消。

家長會長林育輝說，羽球價格大漲，以練習用球為例，每桶由290元漲至490元，比賽用球也從一桶800元漲至960元，漲約20%。很感謝運彩公會理事長何昱奇獲悉後立即慷慨解囊，協助羽球隊解決用球問題。

何昱奇說，運彩公會代表國家發行彩券，本職就是要支持運動，長期以來也支持各項運動。羽球價格大漲，聽說漲勢還會持續。羽球是消耗品，相信羽球選手出身的李洋部長應該相當了解，除了學校和家長感到負擔，學生們可能連殺球都不敢殺，甚至球已爛了都還繼續打，影響練習的品質。

他說，羽球是全民喜愛的運動，也是適合亞洲人的運動，尤其雙金金牌（李洋）現已當上部長，足見打羽球是有希望的。運彩公會願與台中市府合作，協助運動發展，也希望李洋部長能予支持。

教育局副局長郭明洲肯定運彩公會的義舉，並表示市府會和公會、學校合作，一起打造好的學習環境，同時也向中央爭取經費，支持這項運動。

另據體育用品業者分析，禽流感影響羽毛供應，原物料上漲，以及中國、台灣羽球熱潮興起，需求大增，都推高了羽球價格，且漲價可能仍會持續。

中華民國運動彩券經銷商公會今捐贈價值20萬元約5千顆羽毛球給大勇國小。記者黃寅／攝影
中華民國運動彩券經銷商公會今捐贈價值20萬元約5千顆羽毛球給大勇國小，理事長何昱奇（中右）說，希望藉此拋磚引玉，讓大家共同支持學校的羽球運動。記者黃寅／攝影
