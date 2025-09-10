NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯

葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），騰出薪資空間留下葛萊姆斯。

上季葛萊姆斯被獨行俠隊交易至76人後，出賽25場，平均21.9分5.2籃板4.5助攻1.5抄截，投籃命中率46.9%，三分命中率37.3%。不過76人下季後場有球星馬克西（Tyrese Maxey）、潛力股麥肯（Jared McCain）和選秀探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe），可能佔據不少上場時間。

知名記者費雪（Jake Fischer）指出，「整個夏天都有傳聞76人可能交易佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞，甚至可能兩人都交易。如果能在訓練營前找到其中一人的交易方案，這就會讓76人有更多彈性，給葛萊姆斯比合格報價還多的薪水。」

佐蒙德上季出賽40場，平均有7.3分7.8籃板。烏布瑞出賽60場，平均15.1分6.1籃板，相對於後場人才濟濟，76人前場深度較為不足。