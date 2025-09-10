快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯

聯合新聞網／ 綜合報導
葛萊姆斯。 路透
葛萊姆斯。 路透

葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），騰出薪資空間留下葛萊姆斯。

上季葛萊姆斯被獨行俠隊交易至76人後，出賽25場，平均21.9分5.2籃板4.5助攻1.5抄截，投籃命中率46.9%，三分命中率37.3%。不過76人下季後場有球星馬克西（Tyrese Maxey）、潛力股麥肯（Jared McCain）和選秀探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe），可能佔據不少上場時間。

知名記者費雪（Jake Fischer）指出，「整個夏天都有傳聞76人可能交易佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞，甚至可能兩人都交易。如果能在訓練營前找到其中一人的交易方案，這就會讓76人有更多彈性，給葛萊姆斯比合格報價還多的薪水。」

佐蒙德上季出賽40場，平均有7.3分7.8籃板。烏布瑞出賽60場，平均15.1分6.1籃板，相對於後場人才濟濟，76人前場深度較為不足。

76人 Andre Drummond Kelly Oubre Jr.

相關新聞

NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯

葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kell

NBA／傳雷納德當年也提多項誇張要求 遭暴龍球團拒絕

雷納德（Kawhi Leonard）與快艇隊日前被爆料有暗盤交易，聯盟仍在調查中。根據《多倫多星報》記者亞瑟（Bruce Arthur）報導，雷納德當年與暴龍隊談判時也提出類似要求，但被暴龍拒絕。

NBA／詹姆斯投稿人民日報「舔中」？美媒：內容非本人撰寫

昨天有報導指出，湖人隊詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國大陸官媒「人民日報」發表文章的NBA球員。不過根據《ESPN》和《The Athletic》今天報導，該文章並非詹皇本人撰寫，而是

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 爆冷頻傳8強就位

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

歐錦賽／前一次進4強有特庫魯配歐庫 23歲森根扛起土耳其新招牌

土耳其男籃在歐洲錦標賽8強賽靠著森根（Alperen Sengun）拿下大三元的表現，以91：77擊敗波蘭晉級4強，也是...

歐錦賽／森根寫最年輕大三元紀錄 率土耳其闖4強對決字母哥

土耳其當家球星森根（Alperen Sengun）不只率隊8強賽以91：77擊敗波蘭闖進歐錦賽最終4強，還讓自己名字記入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。