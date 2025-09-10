NBA／傳76人可能交易2名老將 騰薪資空間留下葛萊姆斯
葛萊姆斯（Quentin Grimes）上季在傷兵滿營的76人隊打出生涯年，但休賽季成為受限制自由球員後，至今仍未獲得新合約。據傳76人可能送走佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），騰出薪資空間留下葛萊姆斯。
上季葛萊姆斯被獨行俠隊交易至76人後，出賽25場，平均21.9分5.2籃板4.5助攻1.5抄截，投籃命中率46.9%，三分命中率37.3%。不過76人下季後場有球星馬克西（Tyrese Maxey）、潛力股麥肯（Jared McCain）和選秀探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe），可能佔據不少上場時間。
知名記者費雪（Jake Fischer）指出，「整個夏天都有傳聞76人可能交易佐蒙德（Andre Drummond）或烏布瑞，甚至可能兩人都交易。如果能在訓練營前找到其中一人的交易方案，這就會讓76人有更多彈性，給葛萊姆斯比合格報價還多的薪水。」
佐蒙德上季出賽40場，平均有7.3分7.8籃板。烏布瑞出賽60場，平均15.1分6.1籃板，相對於後場人才濟濟，76人前場深度較為不足。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言