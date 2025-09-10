快訊

NBA／傳雷納德當年也提多項誇張要求 遭暴龍球團拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德（Kawhi Leonard）。記者季相儒／攝影
雷納德（Kawhi Leonard）。記者季相儒／攝影

雷納德（Kawhi Leonard）與快艇隊日前被爆料有暗盤交易，聯盟仍在調查中。根據《多倫多星報》記者亞瑟（Bruce Arthur）報導，雷納德當年與暴龍隊談判時也提出類似要求，但被暴龍拒絕。

雷納德2019年幫助暴龍奪下隊史首冠，季後成為自由球員，最終轉戰快艇。亞瑟指出，雷納德的舅舅兼顧問提出多項誇張要求，包含持有NHL多倫多楓葉隊股份、每年1000萬美元的代言費以及把球星喬治（Paul George）交易來暴龍。

根據規定，暴龍與楓葉隊老闆是同一人，所以不能讓雷納德入股，但舅舅仍要求其他公司的股份。

根據規定，球隊可介紹贊助商給球員，但舅舅堅持雷納德簽約後不需要參加宣傳活動，暴龍才知道舅舅要的是額外薪資，因此拒絕該要求。

快艇 暴龍 Kawhi Leonard

