NBA／詹姆斯投稿人民日報「舔中」？美媒：內容非本人撰寫

昨天有報導指出，湖人隊詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國大陸官媒「人民日報」發表文章的NBA球員。不過根據《ESPN》和《The Athletic》今天報導，該文章並非詹皇本人撰寫，而是人民日報引述詹皇受訪時講的話。

昨天報導出來後，詹姆斯受到部分美國及香港媒體批評。今天消息人士向ESPN和其他媒體澄清，詹姆斯是在多個採訪點與記者交談，人民日報的報導內容是從這些集體採訪中整理出來的，並非詹姆斯本人撰文。

詹姆斯近日造訪中國大陸受到熱烈歡迎，文中引述他的話，「中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表示感謝。我希望自己也能為中國籃球的發展貢獻力量。」

前火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）2019年發文支持香港反送中，NBA官方沒有對莫雷做任何懲處，因此中國政府做出停止轉播等反制行動，讓NBA損失數億美元。目前NBA正努力重建市場，10月10日和12日將在澳門舉辦2場熱身賽，由鳳凰城太陽隊對上布魯克林籃網隊。